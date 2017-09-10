Yeni durak için çalışma başlatıldı

Körfez Belediyesi, ilçede vatandaşların hayatını kolaylaştıracak ve onların güvenliğini ön planda tutacak çalışmaları aralıksız devam ettiriyor. Hereke İpekyolu bölgesinde oturan vatandaşların durak talebini dikkate alan Başkan İsmail Baran’ın talimatı ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Köprü öncesinde alanda otobüs ve otomobillerin yanaşması için cep yapımı yapılırken bir de durak koyulacak. Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, "Halkımızın güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlamaları adına Başkanımız İsmail Baran’ın talimatı ile Hereke İpekyolu bölgemize yeni durak inşa ediyoruz" dedi.