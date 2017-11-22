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22 Kasım 2017 16:27

Yeni kütüphanenin ilk ziyaretçileri Çarşamba Türkan Dereli İlkokulu oldu

Çarşamba Türkan Dereli İlkokulu Öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesini ziyaret ettiKocaeli Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesini, Türkan Dereli İlkokulu Öğrencileri ziyaret etti.

Yeni kütüphanenin ilk ziyaretçileri Çarşamba Türkan Dereli İlkokulu oldu

22 Kasım 2017 16:27

Çarşamba Türkan Dereli İlkokulu Öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesini ziyaret etti


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesini, Türkan Dereli İlkokulu Öğrencileri ziyaret etti. Kocaeli Bilim Merkezi ikinci katına taşınan Halk Kütüphanesini ziyarete gelen Türkan Dereli İlkokulu öğrencileri, Halk Kütüphanesinde kitapları incelediler. Öğrenciler Kütüphane Üyelik Kartı alarak kütüphaneye üye oldu. Öğretmenleri nezaretinde, halk kütüphanesinde kitap okuyan öğrenciler, yeni ve modern yapısıyla içeriğinde barındırdığı binlerce kitapla dolu Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesini çok beğendiler.


Küçük yaşta öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kütüphaneleri sevdirmek amacıyla gerçekleştirilen Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi ziyaretinde Türkan Dereli İlkokulu öğrencilerine kütüphane görevlileri tarafından meyve suyu ve kek ikramı yapıldı. Yeni ve modern yapısıyla göz dolduran Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesini çok beğenen öğrenciler, kütüphanede bulunan çocuk kitaplarına ilgi gösterdi. Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesinde 15 binin üzerinde kitap, 18 bin e-kitaba ulaşılabiliyor. Kütüphane Üyelik Kartı bulunanlar 15 gün süreyle istedikleri kitabı alabiliyor.


Öğretmenleri gözetiminde Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesini ziyaret eden Türkan Dereli İlkokulu öğrencileri, kitap okumanın yanı sıra, kütüphanede kitap okumanın adabı, sessizce kitap okumak gibi konularda öğretmenlerinden bilgi edindiler. Kitap okumaya öğrencileri teşvik amaçlı yapılan etkinlikle, Büyükşehir Halk Kütüphanesi ziyareti gerçekleştiren öğrenciler, öğretici ve eğlenceli bir aktiviteyle kitap okuma ve bilginin önemini pratikte öğrenme imkanı buldu.




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