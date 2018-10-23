Yeni nesil, bu parkta bilinçleniyor

Öğrencilerin derslerinde öğrendikleri teorik trafik bilgilerini uygulamalı olarak öğrenmelerine imkan sağlayan Başiskele Çocuk Trafik Eğitim Parkı, Barbaros Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi'nde hizmet veriyor. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en iyi şekilde eğitilmelerini sağlamak için Trafik Eğitim Parkı'nda eğitim gören minik öğrenciler, önce polis tarafından trafik kuralları konusunda bilinçlendiriliyor, daha sonra küçük arabalar ve bisikletlerle uygulamalı olarak sürüşlere katılıyor.