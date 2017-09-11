Yeni Neslin Üniversitesi kayıtları başladı

Kocaeli Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ın hayata geçirdiği ve Kocaeli’de bir ilk olan Başiskele Çocuk Üniversitesi ile özel yetenekli çocukların, okul dışı serbest zamanlarında alacakları eğitimlerle erken yaşta yeteneklerini keşfetmeleri ve yeteneklerine uygun alanlarda eğitim desteği almaları hedefleniyor. Kocaeli Üniversitesi ile iş birliği yapan Başiskele Belediyesi Çocuk Üniversitesi’nde eğitimler 30 Eylül 2017 Cumartesi günü başlayıp 8 ay süreyle hafta sonları devam edecek ve Haziran 2018’de sona erecek.

Kademe Eğitimleri, “Zorunlu Temel Dersler” ve isteğe bağlı “Seçmeli Branşlar” olarak iki ayrı kategoride yapılacak. Öğrenciler 8 aylık eğitim sürecinde hafta sonu yarım gün zorunlu olarak 5 Temel dersin tamamına katılacak, yine aynı hafta sonu bir başka yarım gün 7 ayrı seçmeli branşın birinden eğitim alabilecekler. Her bir öğrenci, ilk 4 aylık dönemde sadece 1 seçmeli branştan yararlanabilecek, ikinci 4 aylık dönemde başka bir seçmeli branşa geçecek.

Başiskele Belediyesi Çocuk Üniversitesinin 1. Kademe temel eğitimlerinin devam zorunluluğu var. Her 4’er aylık dönemde mazeretsiz olarak 3 hafta devamsızlığı olan öğrencinin kaydı silinecek. Cumartesi ve Pazar günleri sabahçı grupların eğitimleri saat 09.00’da başlayıp, 13.00’da, öğlenci grupların eğitimleri ise saat 14.00’ da başlayıp, 18.00’da sona erecek.

Öğrencilerin sağlıklı ruhsal gelişimleri konusunda “Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi gerektiği durumlarda aileler ve okullarının rehberlik birimleriyle bilgi alışverişinde bulunacak.