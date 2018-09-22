Yeni olimpik havuz Kandıra'da

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra'da projelendirdiği Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun zemin kat kaba inşaatı devam ediyor.

Kocaeli'nin tüm ilçelerini Yarı Olimpik Yüzme Havuzuna kavuşturmayı hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra'ya da bir havuz kazandırıyor. Kocaeli'nde yaz deniz turizmi denince akla ilk gelen Kandıra, yüzme sporunda bu tesisle daha iddialı hale gelecek. Geleceğin şampiyonlarının yetişeceği yarı olimpik yüzme havuzunda zemin kat kaba inşaatı devam ediyor.

Büyükşehir'in sahillerde yaptığı düzenlemeler ve Mavi Bayraklı plajlar Kandıra ilçesini cazibe merkezi haline getirdi. Bu tür tesis ve yatırımlarla gelişen ilçe, hem Kocaeli'nin hem de çevre illerin yaz günlerinde uğrak yeri haline geldi. Bu doğrultuda yüzme sporunun gelişmesi ve yaygınlaşması için Kandıra şehir merkezinde yarı olimpik yüzme havuzu inşa ediliyor. Çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği tesiste zemin katın kolonları dikildi ve perde beton imalatları tamamlandı. Ayrıca havuzun kaba inşaatı biterken, zemin katın tabliye kalıp inşasına başlandı.