İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeni olimpik havuz Kandıra'da

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra’da projelendirdiği Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun zemin kat kaba inşaatı devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra'da projelendirdiği Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun zemin kat kaba inşaatı devam ediyor.


Kocaeli'nin tüm ilçelerini Yarı Olimpik Yüzme Havuzuna kavuşturmayı hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra'ya da bir havuz kazandırıyor. Kocaeli'nde yaz deniz turizmi denince akla ilk gelen Kandıra, yüzme sporunda bu tesisle daha iddialı hale gelecek. Geleceğin şampiyonlarının yetişeceği yarı olimpik yüzme havuzunda zemin kat kaba inşaatı devam ediyor.


Büyükşehir'in sahillerde yaptığı düzenlemeler ve Mavi Bayraklı plajlar Kandıra ilçesini cazibe merkezi haline getirdi. Bu tür tesis ve yatırımlarla gelişen ilçe, hem Kocaeli'nin hem de çevre illerin yaz günlerinde uğrak yeri haline geldi. Bu doğrultuda yüzme sporunun gelişmesi ve yaygınlaşması için Kandıra şehir merkezinde yarı olimpik yüzme havuzu inşa ediliyor. Çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği tesiste zemin katın kolonları dikildi ve perde beton imalatları tamamlandı. Ayrıca havuzun kaba inşaatı biterken, zemin katın tabliye kalıp inşasına başlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.