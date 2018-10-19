Yeni yetenekler bu salonlarda keşfedilecek

Okullara spor çalışmalarını rahat bir şekilde yapabilmeleri için hayata geçirilen spor salonları, geleceğin sporcularının da keşif yeri oluyor. Beden eğitimi derslerini bu salonlarda yapan öğrenciler yeteneklerini de ortaya koyma fırsatı buluyor. Öğrencilerden kimi basketbolda kimi voleybolda kimi karatede kimi ise güreşte başarı göstererek dikkat çekiyor. Öğrenciler bu salonlarda antrenman yaparak spor kariyerlerinde adım adım ilerliyorlar. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevresi elverişli olan okullarda modern yapı tarzında olan okul tipi spor salonları yapıyor. Tam donanımlı bu salonlarda çeşitli sporlar icra edilebiliyor.

Yapım çalışmaları süren Derince Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu, okulda eğitim gören ve aynı zamanda sporcu olan öğrencilere de faydalı olacak. Derslerinden arta kalan zamanlarda antrenman yapmak için mekan bulamadıklarından yakınan sporcu öğrenciler, Büyükşehir'in inşa etiği spor salonunda antrenman yaparak kondisyon tutacaklar. Okulun sporcu başarısına önem veren okul yönetimi yeni yeteneklerin keşfedilmesinde spor salonundaki aktivitelerin etkili olacağını düşünüyor. Okulda kick boks, güreş ve karate dallarında spor yapan ve çeşitli organizasyonlarda derece alan öğrenciler bulunuyor. Okulda milli takım forması giyen Enes Bulut da yer alıyor. Bulut'un kardeşi Ahmet de aynı branşta ağabeyinin izinden gidiyor.

Derince Anadolu İmam Hatip Lisesi için yapılan spor salonunun çalışmaları tamamlanıyor. Yapıda elektrik tesisat imalatları gerçekleştirilirken, alçıpan asma tavanların alçı ve boya işlemleri devam ediyor. Yapının peyzaj imalatları da yapılıyor. Bin 100 metrekare alan üzerine inşa edilen spor salonu toplam bin 600 metrekare kapalı alana sahip. Salonun zemin katında 28x13 metre ebatlarında basketbol sahası, bu saha ile ortak kullanımlı 9x18 metre ölçülerinde voleybol sahası yer alacak. Yapıda diğer faaliyetlerin yapılabileceği toplam 360 metrekare ölçülerinde 3 adet salon yer alıyor.