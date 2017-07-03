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03 Temmuz 2017 11:35

Yenice Köyü baştan sona parke ile kaplandı

İzmit Belediyesi’nin köylerdeki parke çalışmaları devam ediyor.

Yenice Köyü baştan sona parke ile kaplandı

03 Temmuz 2017 11:35


Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince İzmit Merkeze en uzak yerlerden olan Yenice Köyü’nde bir süre önce başlatılan parke çalışması tamamlandı. Köyün en ücra köşesine kadar parke ile kaplandığını söyleyen yetkililer, “Çalışmada 4 bin 100 metrekare parke, bin 700 metre de bordür kullanıldı” dediler. Yenice köylüleri parke çalışması için Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve emeği geçenlere teşekkür ederek, ”Belediye başkanımızdan Allah razı olsun. Samanlıklarımızın dibine kadar her taraf parke yapıldı. Arttık ayağımız çamur görmeyecek” diye konuştular.




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