Yenidoğan- Serdar Kültür Merkezi’nde sona gelindi

Yenidoğan ve Serdar Mahallerinin ortasında yükselen ve bölgeye önemli bir değer katacak kültür merkezinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde temeli atılan 5 milyon maliyetli merkezin yapım çalışmalarının yüzde 90’ı tamamlandı. İzmit’te şimdiye kadar yapılanların en büyüğü olduğunu söyleyen yetkililer, “Kültür Merkezi, kadınından çocuğuna, gencinden yaşlısına herkesin faydalanabileceği şekilde tasarlandı. Bu merkez sayesinde vatandaşlarımız mahalle arasında düğün yapmaktan kurtulup, en güzel koşullarda cemiyetlerini yapabilecekler. Bu sayede sokaklarda yapılan düğünlerde yaşanan sorunlarda ortadan kalkmış olacak” dediler.

Yaklaşık 4 bin metrekarelik alan üzerindeki kültür merkezinde 400 kişilik düğün salonu, etüt odaları, kafeterya, kondisyon salonu, çok amaçlı salon, eğitim salonları, müzik salonu ve bale salonu bulunacak.