Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2018 17:47

Yenidoğan- Serdar Kültür Merkezi’nde sona gelindi

İzmit Belediyesi tarafından yaptırılmakta olan Yenidoğan-Serdar Kültür Merkezi’nin yapımının yüzde 90’ı tamamlandı.

Yenidoğan- Serdar Kültür Merkezi’nde sona gelindi

22 Haziran 2018 17:47


Yenidoğan ve Serdar Mahallerinin ortasında yükselen ve bölgeye önemli bir değer katacak kültür merkezinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde temeli atılan 5 milyon maliyetli merkezin yapım çalışmalarının yüzde 90’ı tamamlandı. İzmit’te şimdiye kadar yapılanların en büyüğü olduğunu söyleyen yetkililer, “Kültür Merkezi, kadınından çocuğuna, gencinden yaşlısına herkesin faydalanabileceği şekilde tasarlandı. Bu merkez sayesinde vatandaşlarımız mahalle arasında düğün yapmaktan kurtulup, en güzel koşullarda cemiyetlerini yapabilecekler. Bu sayede sokaklarda yapılan düğünlerde yaşanan sorunlarda ortadan kalkmış olacak” dediler.


Yaklaşık 4 bin metrekarelik alan üzerindeki kültür merkezinde 400 kişilik düğün salonu, etüt odaları, kafeterya, kondisyon salonu, çok amaçlı salon, eğitim salonları, müzik salonu ve bale salonu bulunacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
30
°
C
  • Cumartesi
    30°C
  • Pazar
    29°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç