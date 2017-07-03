Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2017 17:41

Yeniköy sahili bölgeye cazibe katacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeniköy’de gerçekleştirilen sahil düzenlemesi son hızıyla devam ediyor.

Yeniköy sahili bölgeye cazibe katacak

03 Temmuz 2017 17:41


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele ilçesi Yeniköy sahilinde 45 dönüm alan üzerindeki çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Ağaçlandırma çalışmalarının yapıldığı alanda ayrıca yürüyüş yolu, spor alanlarını yapılıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Yeniköy sahili modern bir görünüme kavuşturularak bölgeye cazibe katacak. Büyükşehir Belediyesi kent genelinde sahil düzenleme çalışmaları ile Kocaeli’ye modern alanlar kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Yeniköy sahilinde düzeleme çalışmaları hızla ilerliyor. Proje 45 dönüm alan üzerinde gerçekleştiriliyor. Alanın 18 dönümlük kısmında ağaçlandırma çalışması gerçekleştirilirken geri kalan kısmında spor alanlarından, yürüyüş yoluna kadar birçok bölüm hayata geçiriliyor.


Sahil düzenleme çalışmalarında 5 metre genişliğinde 600 metre uzunluğunda yaklaşık 3 bin metre kare alanda yürüyüş yolu imalatı yapılacak. Parkta basketbol sahası, oyun gurubu ve fitness aletleri de bulunacak. Ayrıca parka, 8 adet altıgen kamelya,10 adet japon tipi kamelya ve çok sayıda bank yer alacak. Aydınlatma ve sulama sisteminin yapılacağı alanda vatandaşlar huzurlu bir şekilde vakit geçirme imkanı bulabilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
27
°
C
  • Salı
    27°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
KOCAELİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 9 ŞEVVÂL 1438
  • 03 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:08
  • Güneş :05:27
  • Öğle :13:16
  • İkindi :17:16
  • Akşam :20:43
  • Yatsı :22:42
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!