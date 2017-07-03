Yeniköy sahili bölgeye cazibe katacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele ilçesi Yeniköy sahilinde 45 dönüm alan üzerindeki çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Ağaçlandırma çalışmalarının yapıldığı alanda ayrıca yürüyüş yolu, spor alanlarını yapılıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Yeniköy sahili modern bir görünüme kavuşturularak bölgeye cazibe katacak. Büyükşehir Belediyesi kent genelinde sahil düzenleme çalışmaları ile Kocaeli’ye modern alanlar kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Yeniköy sahilinde düzeleme çalışmaları hızla ilerliyor. Proje 45 dönüm alan üzerinde gerçekleştiriliyor. Alanın 18 dönümlük kısmında ağaçlandırma çalışması gerçekleştirilirken geri kalan kısmında spor alanlarından, yürüyüş yoluna kadar birçok bölüm hayata geçiriliyor.

Sahil düzenleme çalışmalarında 5 metre genişliğinde 600 metre uzunluğunda yaklaşık 3 bin metre kare alanda yürüyüş yolu imalatı yapılacak. Parkta basketbol sahası, oyun gurubu ve fitness aletleri de bulunacak. Ayrıca parka, 8 adet altıgen kamelya,10 adet japon tipi kamelya ve çok sayıda bank yer alacak. Aydınlatma ve sulama sisteminin yapılacağı alanda vatandaşlar huzurlu bir şekilde vakit geçirme imkanı bulabilecek.