Yenişahir Mahallesi'nde tapular hazırlandı

İzmit Yenişehir Mahallesi'nde yılların tapu sorunu çözüme kavuştu.

Yenişehir Mahallesi'nde uzun yıllardır devam eden sorun tapuların hazırlanmasıyla yerini tatlı bir heyecana bıraktı. İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre Yenişehir Mahallesi'nde 36 hektarlık bir alanda şuyulandırma çalışması yapıldı. İtirazların değerlendirilmesinin ardından bölge için hazırlanan planlar meclis tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi. Yetkililer, bin 196 kişiyi ilgilendiren şuyulandırma sonunda tapuların hazırlandığını ve hak sahiplerine dağıtılmaya başlandığını söylediler. Vatandaşların tapularını Belsa'daki Emlak İstimlak Müdürlüğü İmar Uygulama Birimi'nden alabilecekleri kaydedildi.

Öte yandan İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince 28 Haziran, Bekirdere mahallelerinde merdiven, Karadenizliler, Yeşilova, Tepeköy'de asfalt yama, Sanayi ve Sultaniye'de de parke çalışması yapıldı. 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Yolu Caddesi'nde yaklaşık 50 metre uzunluğundaki merdiven yapımında 18 metreküp hazır beton kullanıldı. Vatandaşların iniş çıkışları sırasında kolaylık olması için ise 280 kg demir kullanılarak korkuluk yapıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Karadenizliler, Yeşilova ve Tepeköy mahallelerindeki bozuk yolları da tamir edildi.