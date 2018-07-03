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03 Temmuz 2018 10:43

Yenişehir Kültür Merkezi yıl sonunda hizmete girecek

İzmit Belediyesi tarafından Yenişehir Mahallesi’ne yapılan kültür merkezi yıl sonuna kadar hizmete girecek.

Yenişehir Kültür Merkezi yıl sonunda hizmete girecek

03 Temmuz 2018 10:43


Yenişehir Mahallesi Didem Sokak’taki kültür merkezinin yaklaşık 4 milyon liraya mal olacağını söyleyen yetkililer, “Taban alanı 575 metrekare, toplam alanı da bin 697 metrekarelik bir alana yapılmakta olan kültür merkezinde kafeterya, televizyon oyun odası, salon sporları alanı, soyunma odaları ve duşlar, derslikler, okuma salonları, 250 kişilik konferans salonu bulunacak” dedi.


Bölgede önemli bir ihtiyacı karşılayacak olan kültür merkezi için vatandaşlar Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’a teşekkür etti.




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