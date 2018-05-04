Yenişehir Kültür ve Gençlik Merkezi’nin temeli atıldı

İzmit Belediyesi, Yenisehir mahallesi’nde yeni bir kültür merkezinin yapımı için ilk adımı attı. Didem Sokak’ta taban alanı 575 metrekare, toplam alanı da 1697 metrekarelik bir alana yapılacak kültür ve gençlik merkezi, bir süre önce 3 milyon 790 bin liraya ihale edilmişti. Salon sporları alanı, kafeterya, oyun odası, soyunma odaları, duş yerleri, derslikler, okuma salonları ile 250 kişilik konferans salonu bulunacağı Yenişehir Kültür ve Gençlik Merkezi, 270 gün içinde bitirilecek. Bölgedeki büyük bir ihtiyacı giderecek kültür merkezinin temel atma töreni, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın katılımı ile gerçekleştirildi. Törene Başkan Doğan’ın yanı sıra, Belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Törennde konuşan Başkan Doğan, ilçenin her geçen gün geliştiğini belirterek, “Yenişehir, bizim gözbebeğimiz. Daha öncesini çok iyi bildiğim için konuşuyorum, son 10-15 yıldır Yenişehir, gerçekten şehir haline dönmeye başladı. Bu mahallemizde yeni inşaatlar hızla yükselirken iç içe girmiş, depolar var, imalathaneler var, tamirhaneler var. Ama gelişme böyle oluyor. Yavaş yavaş mahalle gerçek kimliğine dönüyor. Bizler de muhtarından, mahalle temsilcisine, belediye meclis üyesine kadar mahallemize daha çok hizmet etmek için çalışıyoruz. Yenişehir mahallesi kim ne derse desin dünden daha iyi durumda. Daha da iyi olacak. Şehrimiz de, hastanelerimizde dünden daha iyi. 15 yıl öncesini hatırlayalım, hastanelerimiz ne durumda. Bugün ise dünyanın en modern hastanelerine sahibiz. Okullarımız da eskisine göre mukayese edilemeyecek derecede iyi durumda” dedi.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kültür merkezinin temeli atıldı.