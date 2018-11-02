Yenişehir'de mahalle turu

Yaklaşık 10 yıl önce Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan tarafından başlatılan mahalle inceleme gezileri şimdiye kadar hiç aksatılmadan tekrarlanıyor. Büyük bölümüne Başkan Doğan'ın da katıldığı inceleme gezisinde cadde ve sokaklar tek tek dolaşılarak sorunlar tespit edilerek kayıt altına alınıyor. Yenişehir Mahallesi'nde düzenlenen inceleme gezisine Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Yeğnidemir ile daire müdürleri katıldı. Mahalle muhtarı Mesut Belhan da inceleme gezisinde hazır bulunarak eksikler hakkında bilgi verdi.