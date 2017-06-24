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24 Haziran 2017 16:33

Yer altı konteynerleri yenilendi

İzmit’teki yer altı konteynerleri daha kullanışlı hale getirildi.

Yer altı konteynerleri yenilendi

24 Haziran 2017 16:33


İzmit’in 126 ayrı noktasında bulunan yer altı konteynerlerinin daha kullanışlı ve estetik olması için bir süre önce çalışma başlatıldı. Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, “Konteynerlerin eski hali, bazı vatandaşlarımızca fazla beğenilmemiş, çöplerin atılması sırasında da sorunlar yaşanmıştı. Vatandaşlardan gelen talepler, konteynerlerin daha sağlıklı kullanılması ve görsellik dikkate alınarak bir çalışma başlattık. Mevcut konteynerlere görsel olarak daha estetik olan kapaklar takıldı. Böylelikle çöpler el değmeden konteyner içine atılabiliyor” dediler.




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