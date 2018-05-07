Yerel basının duayen isimleri tecrübelerini paylaştı

Kocaeli Kitap Fuarı’nda yerel basının duayen isimleri deneyimlerini paylaştı.

Kocaeli’de yayın yapan yetelerin yayın yönetmenleri ve yazarları İsmet Çiğit, Sadun Çetin, Adem Turgut, Galip Ataman, İsmail Kahraman, 10. Kocaeli Kitap Fuarı’nın Yahya Kaptan Konferans Salonu’nda ’Kocaeli Medyası ve Bilge Şehir Kocaeli’ konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşiyi Kocaeli Büyükşehir Genel Sekreteri İlhan Bayram, Başkan Vekili Zekeriya Özak, Başkan Danışmanı Ömer Polat ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Hasan Yılmaz da takip etti.

Söyleşinin moderatörlüğünü üstlenen Ataman, Türkiye’nin en güçlü yerel medyasının Kocaeli’de bulunduğunu ifade etti. Kocaeli’nde 7’si İzmit’te olmak üzere 29 günlük gazetenin yayınlandığını, 92 internet haber sitesi olduğunu ve 250’yi aşkın çalışanın bulunduğunu vurgulayan Ataman, "Teknolojinin gelişmesi, internet sitelerinin artması satışları etkiledi. Gerçek okuyucu ise gazeteyi tercih ediyor. Gazete patronlarının tamamı başka işlerle uğraşıyor ve gazeteleri yaşatmaya çalışıyor. Okurların da gazetelere sahip çıkması gerekiyor. Yerelde gazetecilik yapmak çok zordur. Yanlış yapanları eleştirdiğimizde kendimizi sadece kalemimizle savunabiliyoruz. Kentin sorunları olduğu gibi gazetecilerin de sorunları ve sorumlulukları var. Bizler klavyenin başına geçince her istediğimiz yazmak gibi bir lüksümüz yok. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olarak, hakaret eden yaklaşımlara rastlıyoruz. Eleştiriye tamam ama hakaret içeren yazıların yazılmaması gibi bir sorumluluğumuz bulunuyor. Gazeteci tarafsız değildir, patron izin verdiği ölçüde özgür yazar’’ dedi.

Daha sonra konuşan İsmet Çiğit, Kocaeli medyasının durumunu anlatarak, "Kocaeli Kitap Fuarı’nı dolaşırken bir kez daha gurur duydum, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Her görüşe hitap eden bir organizasyon. Şu an bulunduğumuz fuar merkezinin yapıldığı yılları bile hatırlıyorum. Büyük paralar harcanmıştı. Kocaeli Büyükşehir satın aldı ve aktif şekilde kullanmaya başladı. 1976’dan bu yana bu mesleğin içindeyim, çok şeyler gördüm. Türkiye’de şehir gazeteciliğinin hep bir numara olduğu kent Kocaeli’dir. Günde 11 bin net satışımız olduğunu hatırlıyorum. Bugün 7 gazetenin tirajını toplasanız bunun yarısına ulaşmaz. Çünkü bağımsızlığımızı ve okurun güvenini kaybettik. Gece satışı ilk bu kentte başlamıştı. Kocaelispor haberlerinin çok popüler olduğu günlerden geçtik. Şehre bir güven verdik ama bugün yerel gazetelerin çok rağbet görmediğini söylemek istiyorum. Okurlara diyorum ki; gazeteye ve kitaba verdiğiniz paraya acımayın" diye konuştu.

Daha sonra sözü devralan Sadun Çetin, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesini 10. Kocaeli Kitap Fuarı nedeniyle kutluyorum. Muhteşem bir organizasyon. Yazı yazmaya alıştığımız için konuşmaya alışık değilim. 12 Eylül öncesini yaşamış, üniversite öğrenciliğimde siyasetle uğraşmış birisiyim. 12 Eylül 1980 döneminde ben çok kitap yaktım. Rahmetli babamın da evdeki kitapları çuval çuval yaktığını bilirim. İzmit Büyükşehir Belediyesi ilk kurulduğunda 7 yıl basın yayın şube müdürlüğünü yaptım. Dışarıdan çok kolay görünebilir ama emek vermek gereken yerlerdir. Gazetecilik bir yaşam biçimidir, para kazanmak için yapılmaz" şeklinde konuştu.

Medyanın hemen her alanında görev yaptığını söyleyerek sözlerine başlayan Adem Turgut ise, "Ekonomik nedenler de önemli ancak yerel gazetelerin haber içeriği sorunu var. Kocaeli’de Türkiye’nin en güçlü yerel basınlarından birisi var. Kocaeli medyası etkin bir medya ancak birçok eksiği var. Yerel gazeteleri; siyasiler, kamu kurumları ve esnaf alıyor. Gazetelerin içerikleri de okuyucu profiline göre şekilleniyor. Okur profilinin de gelişebilmesi için haber içeriğiyle birbirini beslemesi gerekiyor. Haber artık anlık ve sizin de anlık olarak yönetmeniz gerekiyor. Eğer elinizde iyi bir haber varsa başka biri de bu habere ulaşabilir. Yazılı basın olarak internet haberciliğini öteleyemeyiz. Ancak 18-30 yaş aralığı gazeteyi internet sitesinden okuyor. Habere ulaşmanın yolları değişiyor ama haberin etkisi değişmiyor. Gazete çalışanlarının da sorunları var. Ücret politikaları yeterli ve sağlıklı değil. Gazetecilerin branşlaşma sorunu var. Uzmanlaşmayı sağlayamıyorsunuz. Gazeteci günde 5 habere giderse ondan verim bekleyemezsiniz” ifadelerini kullandı.

Son olarak söyleşide konuşan İsmail Kahraman da, "Çağımız bilgi ve bilişim çağı. Bilge Şehir Kocaeli’de yaşıyoruz. Basın tarihinde ilk gazete Kocaeli’de yayınlanmıştır. Atatürk, ilk basın toplantısını 16 Ocak’ta Kocaeli’de yapmıştır. Gebze’de çok sayıda gazete var. 34 yıl önce ilk kez gazete kurmak istediğimde Gebze’de matbaa yoktu. Kocaeli’de yaşayan herkesin bu kente vefa borcu var" diyerek sözlerini tamamladı.

Söyleşinin sonunda ise gazetecilere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram ve Başkan Vekili Özak tarafından kitap hediye edildi.