Yerel yönetimlerin göç tutumu masaya yatırıldı

Kartepe Zirvesi'nde açıklama yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan, “Yeni eklenenler sistemi bozduğu için yerel yönetimlerin görevi de sistemi yeni durumlara göre güncellemektir” dedi.

Kartepe Zirvesi Fuat Sezgin Salonunda gerçekleşen oturumda “Kentsel Gelişim ve Göç” paneli yapıldı. Panelde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Göç alan mekanı, şehri o anki duruma göre planlamak gerekir. Sisteme yeni eklenenler sistemi bozduğu için yerel yönetimlerin görevi de sistemi yeni durumlara göre güncellemektir. Göçmen deyince sadece Suriye ve Afganlar akla geliyor. Fakat bu yanlış. Mültecilikle ilgili her şeyi Suriyeliler veya Afganlar üzerinden kavrarsak gerçek sorunu kaçırmış oluruz. Üretim modeli topraktan makineye döndükçe yaşam şartları da başka bir hale döndü. İnsanlık köyde yaşayamaz hale geldiği için şehre göç ediyor. İnsanlar bazı sebeplerden dolayı daha iyi olanakları olan kente göç ediyor. Üzerimize düşen görevler konusunda, olayı belediyelerde çöp toplama, çukurları tamir etme ve yol yapmak olarak değerlendirmemek lazım. Göç alan mekânı, şehri o anki duruma göre planlamak gerekir. Sisteme yeni eklenenler sistemi bozduğu için yerel yönetimlerin görevi de sistemi yeni durumlara göre güncellemektir” dedi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nden Doç. Dr. Elif Çolakoğlu, “Osmanlı-Rus savaşı nedeniyle Kafkasya'dan ve Kars vilayetinden Erzurum'a göç yaşanmıştır. Erzurum vilayeti, muhacirlerin yerleştiği ilk bölge oldu. Burada 286 muhacir mahallesi oluşturuldu. Aynı yıllarda Azerbaycan'dan Kars ve Erzurum'a 10 bine yakın göç gerçekleşti. Günümüzde ise Erzurum'da Afgan ve Suriyeli muhacirler bulunuyor. Ülkedeki kayıtlı Afgan sayısı 170 bin civarında. İran sınırında 1 buçuk milyon kadar Afgan mülteci ülkeye girmeyi bekliyor. Erzurum'daki mültecilerin temel sorunları arasında sağlık, beslenme, barınma, ilaç yardımı bulunuyor. Yapılan araştırmalara göre Afganlıların kente daha kolay uyum sağladıkları gözlemlendi. Bunun yanı sıra Suriyeli göçmenlere oranla yerli halk tarafından daha pozitif karşılanıyor” diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. M. Abdullah Aksoy şunları söyledi, “Gaziantep'te 300 binden fazla Urfalı, binlerce Şırnaklı yaşamaktadır. Bir kısmı geri dönmüş olsa da çoğu kalıcı oldu. Gaziantep'te 2023 için öngörülen nüfus sayısına 2016'da ulaşıldı. Bu bağlamda göç olgusunun çok kritik olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 406 bin Suriyeli Gaziantep'te yaşamaktadır. Yan illerden çalışma amacıyla gelen Suriyeli vatandaşlar da eklendiğinde 500 bine yaklaşmaktadır. Gaziantep, çoğu Avrupa ülkesinin nüfusundan daha fazla mülteciyi ağırlıyor. Şehrin yüzde 20'si Suriyeli. Bu sebeple sosyal entegrasyon kısmında çok ciddi anlamda çaba göstermekteyiz. Sınır boylarındaki ilçelerde 2 buçuk milyon Suriyeli yaşıyor. Herhangi bir iskan politikası uygulanmadığı için sınır boylarında bir yığılma olduğu gözleniyor”

Kartepe Zirvesi'nde düzenlenen panelde moderatörlüğü Marmara Üniversitesi ‘nden Dr. Yasemin Çakırer Özservet üstlenirken, Beyoğlu Belediye Başkanı ve İstanbul Boğaziçi Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nden Doç. Dr. Elif Çolakoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. M. Abdullah Aksoy ve Gazeteci Ayşe Böhürler katıldı.