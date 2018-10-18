Yerli Çöp Konteynırları yaygınlaşıyor

Görüntü kirliliğine son vermeyi amaçlayan ve sağlık açısından önemli bir adım olan yerli çöp konteyner sistemi 2010 yılından beri Temizlik işleri Müdürlüğü tarafından imal ediliyor. Çöp suları akıntıları, kötü koku ve çöplerin etrafa dağılmasını önleyen yer altı çöp konteyner sayısını 134'e çıkaran Başiskele Belediyesi, bu sistemi ilçe genelinde yaygınlaştırıyor. İmalatı yine Temizlik İşleri Müdürlüğü garajında bulunan atölyede tamamlanan 3 bacalı 2 bin 400 litre hacimli iki sistem Yeniköy Merkez Mahallesi Ilıca Caddesi ve Körfez Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerine monte edildi.

Öte yandan Başiskele Belediyesi, İSU'dan aldığı destekle sonbahar temizliğine başladı. İlçe içinden geçen, yağmur sularını denize taşıyan derelerde tıkanıklıkların yaşanmaması için ağaç dalları, çakıllar ve yabani otlar temizleniyor. Çamur, çakıl taşlarından ve otlardan arındırılan derelerden özellikle yağmur sularının güvenli bir şekilde akması sağlanıyor. Periyodik olarak temizlenen dereler ayrıca görüntü kirliliğini de ortadan kaldırıyor. Merkezlerde ise ekipler ayrıca kanal ve ızgaraların temizliğini yapıyor.