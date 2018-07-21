Yerli üretim TCG Büyükada dosta güven düşmana korku salıyor

Türk ve Dünya sularında başarılı görevlerde yer alan gemilerin üretildiği MİLGEM projesi kapsamında Pakistan’a da 4 korvet ihraç edilecek.

Dünyanın bir çok donanmasını geride bırakan, bilgisi tarihi ve donanımı ile dünyanın sayılı donanması arasında yer alan Türk Deniz Kuvvetleri Donanma Komutanlığı, kapılarını İhlas Haber Ajansı için açtı. Donanma Komutanlığında bir çok zorlu operasyon, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde konuşlu bulunan birlikte yürütülüyor. MİLGEM projesi kapsamında üretilen ve Türkiye’nin ilk milli gemisi olan “TCG Büyükada’da zorlu görevler için Gölcük Donanma Komutanlığı’nda bulunuyor. 27 Eylül 2013’te donanmaya teslim edilen gemi, su üstü ve denizaltı savunma ile hava savunma savaşı, keşif gözetleme, asitmetrik tehditlere karşı savunma ve komuta kontrol görevlerini yapmak üzere tasarlandı. 99 buçuk metre genişliğinde olan gemi, 108 personel kapasiteli. Ayrıca gemide personelin boş zamanlarını geçireceği spor salonu, televizyon gibi imkanlarda mevcut.

"10 tonluk helikopter için gerekli platforma sahip"

Gemi hakkında bilgiler veren Deniz Yarbay Berke Uraz, “Ada sınıfı korvetler suüstü harbi, denizaltı savunma harbi, hava savunma harbi, keşif gözetleme, asimetrik tehditlere karşı savunma ve komuta kontrol görevlerini icra edebilmek için tasarlanmıştır. Milli gemi projesinin ikinci gemisi olan T.C.G. Büyükada 15 Haziran 2009 tarihinde kızağa konulmuş, 27 Eylül 2011 de denize indirilmiş ve 27 Eylül 2013 tarihinde hizmete girmiştir. Geminin tam boyu 99 buçuk metre ve azami genişliği 14.4 metredir 2 bin 400 ton deplasmanıyla TCG Büyükada iki dizel makine ve bir gaz türbini ile saatte 29 deniz mili sürat yapabilme kabiliyetine sahiptir. 10 tonluk bir helikopter için gerekli platform hangar ve kapsamlı destek ekipmanlarına sahip olacak şekilde dizayn edilmiştir. TCG. Büyükada revirle birlikte toplam 108 personel için yaşam yeri ve destek imkanı sağlamaktadır” dedi.

"Personel seyirde televizyon izleme imkanı buluyor"

“Gemide 15 Subay 53 Astsubay 13 Uzmanerbaş 15 Erbaş, er olmak üzere toplam 93 personel görev yapmaktadır “diyen Uraz “Tüm personel için çeşitli büyüklükte kamaralar mevcut olup geminin yaşam yerleri ve standartlarında Türk ve NATO standartları esas alınmıştır. Subayların Kıdemli Astsubayların Uzman erbaş ve erlerin kendilerine ait salonları bulunmaktadır. Personel seyirde ve limanda istinaden bu salonlarda geçinmekte uydu televizyon takip sistemiyle televizyon izleme imkanı bulunmaktadır.Seyirde ve limanda üç öğün yemek Aşhanede hazırlanarak Büfelere servis edilmekte personel yemeğini kendilerine ait salonlarda yemektedir. Spor amaçlı oluşturduğumuz alanda ise koşu bandı kondisyon bisikleti benç masasıyla ağırlıklar bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

"Denizcilik meslekten öte bir yaşam tarzıdır"

Geminin yurt içi ve yurt dışında bir çok zorlu göreve katıldığını ifade eden Uraz, “Gemimiz şuanda Doğu Akdeniz de ve Ege’ de verilen görevleri icra etmekte ülkemizin hak ve menfaatlerinin korunmasında katkı sağlamaktadır. Denizcilik meslekten öte bir yaşam tarzıdır. Tüm hayatınız geminizin sinir ve periyot guruplarına göre şekillenmektedir. İcraat ettiğimiz görevlerin zorlukları olmakla birlikte Türk Deniz Kuvvetlerinin bir personeli olarak onur, cesaret, gurur, kader birliği, yardımlaşma, sadakat, sevinç ve heyecan gibi duyguları bir aile hasreti içerisinde görev arkadaşlarımız ile birlikte yaşarız” şeklinde konuştu

MİLGEM projesi kapsamında Türk mühendisler tarafında üretilen TCG Heybeliada ve TCG Büyükada korvetlerinden sonra geçtiğimiz günlerde Milli Savunma eski Bakanı Nurettin Canikli tarafından açıklanan Pakistan Deniz Kuvvetleri’nin ihtiyacı olan 4 korveti Türk Mühendisler yapacak. Bunun bugüne kadar Türk Savunma Sanayisi’ndeki bir seferde en yüksek rakamlı ihracat olacağını ifade eden Bakan Canikli, projenin Türk Savunma Sanayisi’ne katkısının çok yüksek olduğunu söyledi.