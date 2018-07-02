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02 Temmuz 2018 11:34

Yeşilkent semt konağına bronz madalya

KOCAELİ(İHA) – Başiskele Belediyesi Yeşilkent Mahallesi Semt Konağı ve Sosyal Yaşam Merkezi, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından “Bronz Madalya” ile ödüllendirildi.

Yeşilkent semt konağına bronz madalya

02 Temmuz 2018 11:34



Yeşilkent Mahallesi Semt Konağı ve Sosyal Yaşam Merkezi kursiyerlerinin geçtiğimiz ay gerçekleştirdikleri resim sergisi ve kermesinden elde edilen bin 500 TL’lik gelir Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na bağışlanmıştı. Bağış sonrasında Yeşilkent Semt Konağı, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından bronz madalya beraati ile onure edildi. Sem konağına gönderilen bronz madalya beraatinde şu ifadelere yer verildi: “Milli harp sanayimizin geliştirilmesi, yeni harp sanayi dallarının kurulması, harp silah, araç ve gereçlerinin satın alınması suretiyle tarihi şan ve şerefle dolu olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin savaş gücünün arttırılmasına katkıda bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na yapmış olduğunuz ve Türk Ulusu ile Silahlı Kuvvetlerimiz arasındaki gönül bağının en güzel örneğini teşkil eden maddi ve manevi desteğinizden ötürü Vakfın bir şükran nişanesi olarak Bronz Madalya sunulmuştur.”




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