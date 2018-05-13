Yeşilkent Semt Konağı’nda resim sergisi açıldı

Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin rahatça gerçekleştirebildiği semt konakları Başiskele halkına renk katmaya devam ediyor. Konaklarda birçok alanda etkinlik gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Yeşilkent Mahallesi Semt Konağı ve Sosyal Yaşam Merkezi’nde kursiyerler tarafından sergi açıldı. Kursiyerler 6 ay boyunca aldıkları eğitimler ile hazırladıkları eserleri vatandaşlara sergiliyor. Etkinlikte sosyal yardımlarda da bulunan kursiyerlerden Şeyma Diken, sattığı tablonun gelirini Mehmetçik Vakfına bağışladı. Yine semt konağında yapılan kermesin geliri Mehmetçik Vakfına bağışlandı.