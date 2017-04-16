Yıldırım düşen iş yeri alev alev yandı

Olay, Kandıra-Kefken yolu üzerindeki Baba köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yöresel ürünlerin satıldığı iki katlı bir iş yerine yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu alev alan iki katlı iş yerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm binayı sardı. Binanın yandığını gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın daha sonra söndürüldü. Çıkan yangında iş yerinin kapalı olması nedeniyle can kaybı yaşanmazken bina kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı.