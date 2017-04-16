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16 Nisan 2017 16:39

Yıldırım düşen iş yeri alev alev yandı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde yöresel ürünlerin satıldığı iş yeri, yıldırım düşmesi sonucu alev alev yandı.

Yıldırım düşen iş yeri alev alev yandı

16 Nisan 2017 16:39


Olay, Kandıra-Kefken yolu üzerindeki Baba köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yöresel ürünlerin satıldığı iki katlı bir iş yerine yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu alev alan iki katlı iş yerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm binayı sardı. Binanın yandığını gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.


İtfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın daha sonra söndürüldü. Çıkan yangında iş yerinin kapalı olması nedeniyle can kaybı yaşanmazken bina kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı.




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