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Yoğun sis Kocaeli'yi etkisi altına aldı

Kocaeli’de sabah saatlerinde kentin alçak kesimlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini yaklaşık 50 metreye kadar düşürdü.

Kocaeli'de sabah saatlerinde kentin alçak kesimlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini yaklaşık 50 metreye kadar düşürdü.


Yoğun sis, Kocaeli'de sabah saatlerinde etkisini hissettirdi. Sabahın erken saatlerinde kentin alçak kesimlerinde etkili olan yoğun sis, görüşme mesafesini yaklaşık 50 metreye kadar düşürdü. Sis nedeni ile araçlar trafikte zorluk çekerken, sis yüksek kesimlerde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sisin günün ilerleyen saatlerinde etkisini azaltmasının beklendiği öğrenildi.

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