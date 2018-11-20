Yol kenarında bulduğu yaralı karaca için seferber oldu

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi İzmit-Kandıra Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İzmit Hacıhızır Mahalle Muhtarı Hüseyin Kılıç, aracıyla seyir halindeyken yol kenarında yaralı bir karaca gördü. Aracını durduran Kılıç, yaralı karacayı, İzmit Belediyesi'ne götürdü. Kılıç, kendisini karşılayan zabıta ekipleri ile birlikte yaralı karacayı, tedavi ettirmek üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınma Merkezi'ne götürdü. Yaralı karaca merkezde tedavi altına alınırken, zabıta ekipleri örnek davranışından ötürü Kılıç'a teşekkür etti. Duygularını ifade eden Kılıç, “Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yardı. Ben insanlık görevimi yaptım. En büyük mutluluğum yaralı karacanın eski sağlığına kavuşacak olmasıdır” dedi.

Tedavisi süren karacanın sağlık durumunun düzelmesi sonrasında doğaya salınacağı öğrenildi.