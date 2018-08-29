Yoldan çıkan alkollü sürücü, polis ekiplerine zor anlar yaşattı

Olay yerine gelen polis ekiplerine tepki gösteren 276 promil alkollü sürücü, zor anlar yaşattı.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi D100 Karayolu Tatlıkuyu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.A. idaresindeki 11 TA 668 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak yol kenarına uçtu. Kendi imkanlarıyla aracını düştüğü yerden çıkarmaya çalışan T.A.’yı gören çevredeki sürücüler durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri T.A.’dan aracından inmesini belirterek, aracın çekici yardımıyla kaldırılacağını ifade etti. Şahsın alkollü olduğunu anlayan polis ekipleri, T.A.’nın alkolmetreye üflemesini istedi. Polis ekiplerinin isteğine tepki gösteren T.A., ekiplere zor anlar yaşattı. Polis ekipleri tarafından, yaşanan arbede sonrasında T.A. gözaltına alındı.

Fatih Devlet Hastanesi’ne götürülen şahısın 276 promil alkollü olduğu belirlendi. Hastanedeki işlemlerinin ardından T.A. polis merkezine götürüldü.