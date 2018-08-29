Diğer
Kategoriler
29 Ağustos 2018 11:05

Yoldan çıkan alkollü sürücü, polis ekiplerine zor anlar yaşattı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü, yoldan aşağıya düştü.

Yoldan çıkan alkollü sürücü, polis ekiplerine zor anlar yaşattı

29 Ağustos 2018 11:05

Olay yerine gelen polis ekiplerine tepki gösteren 276 promil alkollü sürücü, zor anlar yaşattı.


Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi D100 Karayolu Tatlıkuyu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.A. idaresindeki 11 TA 668 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak yol kenarına uçtu. Kendi imkanlarıyla aracını düştüğü yerden çıkarmaya çalışan T.A.’yı gören çevredeki sürücüler durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.


İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri T.A.’dan aracından inmesini belirterek, aracın çekici yardımıyla kaldırılacağını ifade etti. Şahsın alkollü olduğunu anlayan polis ekipleri, T.A.’nın alkolmetreye üflemesini istedi. Polis ekiplerinin isteğine tepki gösteren T.A., ekiplere zor anlar yaşattı. Polis ekipleri tarafından, yaşanan arbede sonrasında T.A. gözaltına alındı.


Fatih Devlet Hastanesi’ne götürülen şahısın 276 promil alkollü olduğu belirlendi. Hastanedeki işlemlerinin ardından T.A. polis merkezine götürüldü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
32
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç