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21 Aralık 2016 17:34

Yolun karşısına geçen yayaya çarparak ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı

Yolun karşısına geçen yayaya çarparak ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı

21 Aralık 2016 17:34

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kıza çarparak ölmesine sebep olan sürücü tutuklandı.
Kaza, sabah saatlerinde Köşklü Çeşme Mahallesi Yeni Bağdat caddesi üzerinde meydana geldi. Evinden okula gitmek için çıkan 17 yaşındaki Başak Ceren Demirci, yolun karşısına geçmek istedi. Ali T. (23) idaresindeki 28 ED 370 plakalı araç, yolun karşısına geçmek isteyen genç kıza çarptı. Genç kız olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Gözaltına alınarak emniyete götürülen zanlı emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Ali T., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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