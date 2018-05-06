Yönetmen Kaplanoğlu, Kocaeli Kitap Fuarı’nda

Berlin Film Festivali’nde “Bal” filmiyle Altın Ayı ödülünü alan Yönetmen Semih Kaplanoğlu, 10. Kocaeli Kitap Fuarı’na konuk oldu.

“Bal” filmiyle Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı ödülünü alan usta yönetmen Semih Kaplanoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10.’su düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı’na konuk oldu. Ödüllü yönetmen, Kitap Fuarı’ndaki söyleşisinde yönetmenlik hakkındaki görüşlerini okurlarla paylaştı. Yahya Kaptan Salonu’nda gerçekleşen söyleşide Semih Kaplanoğlu, “Bazen bir duygu, bazen bir olay ya da bir durum film yapmayı başlatabilir. Genellikle sinemada öncelik hikâyeye yani senaryoya verilir. Endüstriyel sinemada en önemli materyal senaryodur. Bu da film yapmanın temel hareket noktasıdır. Sinema yapılma şekli ticari değilse, bunun için yönetmenin başlangıç noktası çok daha özgürce ortaya çıkan durumlardır” dedi.

Radyo, Televizyon Bölümü öğrencilerinin de ilgiyle izlediği söyleşide Semih Kaplanoğlu, yönetmenliğin ve film çekmenin adeta kurallarını da ortaya koyarak, “İkinci unsur ise, o toplumun şiir geleneğidir. Şiir olmadan film yapmak imkânsız. Çünkü ben bir Türk olarak bizim en kadim geleneğimizin şiir olduğunu ve şiirin halen en geçerli kültürel mesele olduğunu düşünüyorum. Şiir bizi var eden, toplumu bir arada tutan değerdir. Üçüncüsü ise, edebiyat yani öyküdür. Bütün bunlar bir film yapmayı sağlar mı derseniz bu sizin niyetinizle alakalıdır” diye konuştu.

Her filmin kendine özgü görsel dünyası olması gerektiğine inandığına da değinen usta yönetmen, “Bir ev yaptınız ve çekim yapacaksınız. Işığı nereden geliyor bunu bilmek önemli. Mutlu bir ev anlatacaksınız ışığın güneyden gelmesi gerekiyor. Ya da tersi durumda karamsar bir dünya kuracaksınız, o eve gelen ışığın kuzeyden ve parçalı gelmesi lazım. En temel unsur filmin ışık dünyasını kurmaktır. Bu da görüntü yönetmeniyle oluyor” şeklinde konuştu.

Söyleşi, Yönetmen Semih Kaplanoğlu’nun kendisini ilgiyle izleyen üniversite öğrencilerinin sorularını yanıtlaması ile sona erdi.