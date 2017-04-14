İzmit D-100 karayolunda meydana gelen trafik kazasında İzmit istikametine doğru seyir halinde olan Buket Aydın(28) idaresindeki 34 RJ 3431 plakalı otomobil Kuruşçeşme mevkii üzerinde viraja süratli girince savrulmaya başladı. Bir süre savrulan otomobil yolun sol şeridinde bulunan yönlendirme tabelalarına çarparak takla attı. Kaza esnasında yolda seyir halinde olan şoförlerin fark etmesi üzerinde 112 ekipleri ve emniyet güçlerinde haber verildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Buket Aydın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla İzmit SEKA Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken emniyet inceleme başlattı.