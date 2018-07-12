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12 Temmuz 2018 14:05

Yukarı Hereke taziye evi hızla yükseliyor

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Yukarı Hereke Karanlık Dere Mevkii’ne yapılan Yukarı Hereke Kuran Kursu ve Taziye Evi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Yukarı Hereke taziye evi hızla yükseliyor

12 Temmuz 2018 14:05


Körfez Belediyesi tarafından ilçe genelinde yapılan yatırımlar tek tek hayata geçiyor. Yukarı Hereke’de vatandaşların talepleri doğrultusunda Karanlık Dere mevkiinde yapımına başlanan kuran kursu ve taziye evi için de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Başkan İsmail Baran da dün muhtar ve fen işleri müdürlüğü yetkilileri ile birlikte Karanlık Dere bölgesinde incelemelerde bulundu, Belediye tarafından yürütülen çalışmaları inceledi.


Vatandaşlarla da sohbet eden Başkan İsmail Baran, “Yukarı Hereke bölgemizdeki Karanlık Dere mevkiinde oturan vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda Kuran kursu ve taziye evi için çalışmaları başlatmıştık. İnşaatta sona doğru gelindi. Kısa süre içerisinde de tamamlarız ve hizmete açarız” dedi.




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