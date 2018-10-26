Kartepe Zirvesi'nde konuşan Yunanistan Eski Başbakanı George Papandreou, “Türkiye 3 buçuk milyon Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapmakta. Suriye'deki sıkıntıların sonuçları bölgedeki bütün ülkeler ve Avrupa'nın sırtındadır” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimi yıl ilki düzenlenen Kartepe Zirvesi, selamlama konuşmamları ile devam ediyor. Kartepe'de bulunan bir otelde, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen zirveye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, Yunanistan Göç Politikaları Bakanı Dimitris Vitsas, Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü İrana Vojackova Sollorado, Yunanistan eski başkanı George Papandreou, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi pati ve STK temsilcileri, akademisyenler ve çok dayıda davetli katıldı.

“İki ülke arasındaki iş birliği önemli meyveler verebilir”

Zirvede konuşan Yunanistan Eski Başbakanı George Papandreou, “Bugün burada bulunmak benim için büyük bir onur. Bu yılki Kartepe Zirvesi göçe odaklanmış durumda. Hatırlıyorum Türk, Yunan ilişkileri birkaç sene önce biraz zorlayıcıydı. Neredeyse temas kurmadığımız anlarımız olmadı. Ama sonrasında birlikte çalışmaya başladık. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile birlikte ortak endişe ve çıkarlarımıza odaklanmaya başladık. Bugünde net şekilde gösteriyor ki iki ülke arasındaki iş birliği önemli meyveler verebilir. Mülteci krizi bize gösteriyor ki bu iş birliği ihtiyacı karşılıklı anlayış, diyalog geçmişte belki imkansız gibi görünüyordu ama elde ettiğimiz işbirliğini sonuçlar olmadan başaramazdık. Bu meseleler AB ile Türkiye'nin ilişkilerini doğrudan etkiliyor. Biz elbette nüfus hareketi, göçlere alışkınız. Bu göç tarihimizi şekillendirmiş, ekonomimiz, kültürümüz ve geleneklerimizi zenginleştirmiştir. Göç artık zulüm, baskı, terörizm, korku ile ilişkilidir” dedi.

“Toplumlarımızın kucak açması söz konusu olmazsa çıkmaza gireriz”

“Biz göçün böyle tanımlanmasını istemiyoruz” ifadelerine yer veren Yunanistan Eski Başbakanı George Papandreou, “Yunanistan'da ki diktatörlük zamanında bizde mülteciydik. Bizde bir zamanlar göç ettik ve bunu deneyimlemiş ülke olarak empatimiz büyüktür, desteğimiz hiçbir zaman bitmeyecektir. Türkiye hiçbir ülkenin yapmadığını yaparak milyonlara kapı açıyor. Bu muazzam sorumluğu omuzlamak kolay değil. İnsanlık olarak din, dil, ırk ne olursa olsun her şeyden önce insanız. Elbette iltica ve mültecilik üzerine kurallar belirlemeye çalışıyoruz. Mülteciler, göçmenler kendilerine sadece güvenli sığınak arıyorlar. Sıfırdan kendilerine hayat kurmaya çalışıyorlar. AB tarafından bu sorunlar fark edilmiştir. Bazen nefret söylemleri olsa bile bu söylemler karşısında mülteciler çifte zulüm çifte kurban konumuna geçmektedirler. Toplumlarımızın kucak açması söz konusu olmazsa çıkmaza gireriz. Uluslararası yaklaşımları bir araya getirmek durumundayız. Herkes bu çözümün bir parçasıdır. Bu görüşü sonuna kadar destekleyeceğim. Deneyimlerimizin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne sermektedir. Uluslararası göç iyi kontrol edilirse varılan ülkenin gelişimine, kalkınmasına faydalı olacaktır” diye konuştu.

“Dünya'daki fırtınalara karşı birlikte göğüs germeliyiz”

Mülteci çocuk ve kadınların, özellikle STK'lar ilgili kurumların politikalarını geliştirmesi gerektiğini ifade eden Papandreou, “Bu noktada göçmen hakları yeni yeni tartışılmaya başlanıldı. Birleşmiş Milletler tarafında çalışmalar sürmekte. Faydalı etkileşimlerde bulunmak önem verilen bir detaydır. Nihayetinde göçmen de desek insan, insandır. İnsan onuruna yaraşan muameleler gösterilmelidir. Sömürülmek yerine onlara iş gücüne katılacak yeni bir grup olarak bakılmalıdır. Misafir eden ülkeler de saygılı şekilde mültecilere yaklaşmalıdır. Bu nokta da kendi bölgemizde yoktur mültecilik sorunu bu artık küresel mesele haline gelmiştir. Kısa sürede sona ermeyecektir. Çok büyük meseleler ile karşı karşıyayız. Örneğin, Afrika'da çölü aşmaya çalışan, Akdeniz'i aşmaya çalışarak ailelerini kurtarmaya çalışan binlerce insanı unutamayız. Dünya'da ki fırtınalara karşı birlikte göğüs germeliyiz” şeklinde konuştu.

“Suriye'deki sıkıntıların sonuçları bölgedeki bütün ülkeler ve Avrupa'nın sırtındadır”

Avrupa'ya yapılan mülteci göçlerinin yüzde 70'e düştüğünü kaydeden Yunanistan Eski Başbakanı George Papandreou, “Yüzde 97 seviyesinde düşüş var ve son sene içerisinde orta Avrupa'ya gelmeye çalışan grupların sayısı yüzde 70'e düşmüş durumda. Türkiye 3 buçuk milyon Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapmakta. Verilere baktığımız zaman 5 buçuk milyon kişi yerinden edilmiştir. Suriye'deki sıkıntıların sonuçları bölgedeki bütün ülkeler ve Avrupa'nın sırtındadır. Bahsi geçen 3 buçuk milyon kişinin hayatıdır. Bu bir trajedidir. Uluslararası seviyede hiçbir zaman çabalarımızı bırakmayacağız, Suriye'nin geleceği için birlikte çalışacağız. İltica talebinde bulunanlara da yardım etmeye çalışacağız. Sadece betonu yeniden inşa etmek değil kırılganlığı onarmaya çalışacağız. Bu zirvenin birçok meseleyi ele alacağına eminim. Mülteciler ülkelerimize geldiğinde aslına bakarsanız onlar problemi oluşturmaz, mevcut sistemlerimizde ki problemleri gün yüzüne çıkarırlar. Onlarla birlikte çalışmak hem ülkemizi geliştirmek, hem toplumumuzu iyileştirmek, onların geleceğini şekillendirmek adına bir fırsattır” ifadelerini kulandı.