Yunus Emre Caddesi’nde asfalt çalışmaları devam ediyor

Kent genelinde gerçekleşen yoğun çalışmaların yanı sıra çeşitli kurumların Körfez’de yaptığı çalışmaların ardından vatandaşların günlük yaşamlarını aksatmadan çözüme kavuşturan Körfez Belediyesi, Çamlıtepe Mahallesi Yunus Emre Caddesi’nde Büyükşehir Belediyesi ile birlikte sıcak asfalt serim çalışmalarına başladı.

Çalımtepe Mahallesinde hayata geçirilen projelerin ardından başlatılan altyapı çalışmaları da yavaş yavaş tamamlanıyor. Çalışmaların tamamlandığı çeşitli sokakların sıcak asfalt serim çalışmaları geçtiğimiz günlerde neticelenmişti. Bu kapsamda bölge halkı belediye ekiplerinin Yunus Emre Caddesi’nde başlattığı sıcak asfalt serim çalışmalarından oldukça memnun.

Bahar aylarından bu yana başlatılan ve 100 bin ton sıcak asfaltı Körfez’in yollarına serecek olan Körfez Belediyesi, Yunus Emre Caddesine 2 bin 500 sıcak asfalt serecek. Sadece asfalt çalışmaları öncesi 4 bin ton PMT serimi yapan ekipler, çalışmaların ardından modern cadde uygulamaları kapsamında çevre düzenleme çalışmaları da gerçekleştirecek.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, çehresini değiştirmeyi ve daha cazip bir kent olmasını sağladıklarını ifade ederek, Altyapısı eksik olan mahallerimizde İSU ve Büyükşehir Belediyemiz ile kısa sürede büyük yatırımlara imza atarak problemlerini gidermeyi başardık. Cadde-Kavşak çalışmalarından, atık su hattına, asfalt seriminden yağmur suyu hattına, bordür tretuar yatırımlarından trafik düzenleme çalışmalarına kadar altyapıda olduğu gibi üstyapıda da dev adımlarla ilerliyoruz.