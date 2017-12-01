Yurdum öğrencileri Spor Şöleni başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın organize ettiği “Yurdum Öğrencileri Spor Şöleni” düzenlenen muhteşem bir açılış seremonisi ile başladı.

Yurdum Öğrencileri Spor Şöleni’nin açılış seremonisine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak’ın yanı sıra, Kocaeli Vali Yardımcısı Beyazıt Tanç, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Kocaeli İl Müdürü Nedim Aslan, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, ASKF Başkanı Murat Aydın, Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşunun ardından açılış seremonisi başladı. Programda ilk olarak KYK öğrencileri tarafından izleyenlere masa tenisi branşında bir gösteri maçı yapıldı. Açılış seremonisinde bir de basketbol şovu gösterisi gerçekleştirildi.

Gösterinin ardından konuşan Kocaeli Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Nedim Arslan, Yurdum Öğrencileri Spor Şöleni’nin kendileri için son derece önemli bir organizasyon olduğunu belirterek, “Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz her çalışmamızda bizlerin yanında oldu. Şimdi de Yurdum Öğrencileri Spor Şöleni için yanımızda. Bizlere desteklerini esirgemeyen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ediyoruz” dedi.

Başkan Vekili Zekeriya Özak ise, Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekleştirdikleri hizmetlerle daima gençlerin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyledi. Özak, KYK ile ortaklaşa düzenledikleri Yurdum Öğrencileri Spor Şöleni’nin gençler arasındaki dostluk ve kardeşliğe katkı sunmasını dileyerek, şölende mücadele verecek tüm takımlara başarılar diledi.

Büyükşehir Belediyesi ve KYK ile ortaklaşa düzenlenen Yurdum Öğrencileri Spor Şöleni’nin yurt elemeleri geçtiğimiz hafta tamamlandı. Şölende, yurt elemelerinden başarı ile çıkan 100 takım mücadele verecek. Spor Şöleni, futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi ve satranç branşlarında düzenlenecek. Müsabakalar 4 Aralık Pazartesi günü başlayacak ve 19 Aralık Salı günü sona erecek. Mücadeleler, Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün muhtelif sahalarında yapılacak. Nisan ayının başında bölge finalleri gerçekleştirilecek. Türkiye finalleri ise Nisan - Mayıs aylarında yapılacak. Başarılı olan takımlara, eşofman takımı, tişört ve taşınabilir şarj cihazı hediye edilecek.