Yürüyüş yolları sağlıklı kalmaya yardımcı oluyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kolay bir egzersiz olan yürüyüş için tüm kent genelinde de yürüyüş yolları oluşturuyor. Kocaeli genelinde şu anda 172 kilometre uzunluğunda yürüyüş yolu bulunuyor. Bu yolların kimi parklarda yer alırken kimisi de mesire yerlerinde ve doğal alanlarında bulunuyor. Bu yürüyüş yollarının yanı sıra sarp arazi üzerlerinde yüzlerce kilometrelik yürüyüş parkurları da yer alıyor.

Kocaeli’nde iki ilçe arasında uzanan yürüyüş yolu hem ulaşım hem de formda kalmak isteyenlerin kullandığı önemli bir yol. Eski tren yolu güzergahını Sekapark’a kadar düzenleyip yürüyüş yolu haline getiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hattı buradan sahile alarak toplamda 20 kilometrelik kesintisiz bir sağlık şeridi oluşturdu. Sağlıklı yaşam için yürümeyi teşvik amacıyla yapılan yol sağlıklı kalmayı da adeta garantiliyor. Uzmanlar günde en az 30 dakika yürümek gerektiğini belirtirken yürüyüş yolu gerekli olan bu ortamı sağlıyor.

Kartepe Sarımeşe Mahallesi’nden başlayan yürüyüş yolu 20 kilometre boyunca uzanarak İzmit Plaj Yolu’na kadar devam ediyor. Yürüyüş yolu ayrıca üzerinde bulundurduğu bisiklet yoluyla iki ilçe arasında sağlıklı ulaşım da sağlıyor. Yürüyüş yolu hattında yer alan ağaçlandırma ve sosyal donatı alanları da yürüyüş sırasında dinlenme ve farklı aktiviteler yapma imkanı veriyor. Yol zinde kalmak isteyenlerin sık sık kullandığı bir yer.

Yol boyunca spor sahaları, kamelyalar ve çeşmeler yer alıyor. Güzergah boyunca yürüyüş yapanlara ağaçlar ve yeşillikler eşlik ediyor. Yol boyunca yer yer çocuk oyun grupları, fitness alanları ve basketbol sahası yer alıyor. Yürüyüş yapan vatandaşlar kısa molalarda bu alanlardan faydalanabiliyor. Yürüyüş yolu ayrıca gece yürüyüşlerine imkan sağlamak için de aydınlatılmış durumda.