Yürüyüş yolu ışıl ışıl oldu

Yürüyüş Yolu'na Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından dekoratif aydınlatma çalışması yapıldı. Eren Camii ve Merkez Bankası arasındaki yürüyüş yolu bölümüne yeni led ışıklar takılarak aydınlatma sistemleri yenilendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gövdesi ve armatürüyle tamamen yenilenen aydınlatma sistemi daha aydınlık bir ortam sunmasının yanında harcanan elektrikte de yarı yarıya tasarruf sağlıyor.Yürüyüş yolundaki mevcut aydınlatmaların altyapı ve direkleri Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Enerji Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından değiştirildi. Bu kapsamda 100 adet ledli dekoratif aydınlatma direği yürüyüş yolu boyunca belirli aralıklarda yerleştirildi.

Daha önce 150 wat armatürle ışıklandırılan yürüyüş yolu, artık 80 watlık daha fazla ışık yayan led lambalarla aydınlatılıyor. Yeni led lambalar eski sisteme göre iki kat daha fazla aydınlanma ve yüzde 50 tasarruf sağlıyor. Led ışıklar Kocaeli'nin gün batımı ve gün doğumu saatlerine göre ayarlandığından o saatlerde sistem otomatik olarak devreye girerek yürüyüş yolunu aydınlatacak.