Yuvacık, modern futbol sahasına kavuşuyor

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Başiskele Yuvacık'ta inşa edilen modern futbol sahasında çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele ilçesi Yuvacık Mahallesi'nde modern futbol sahası inşa ediyor. Sporcu gençlerin yetişmesine katkı sağlayacak olan tesis, bulunduğu yerleşim yerinin çehresine olumlu katkıda bulunacak. Yapımına devam edilen modern futbol sahasında tribün temeli ve saha çevresinin perde betonları inşa edildi.

İnşa edilen modern futbol sahasında otopark ve idari binanın hafriyat işleri tamamlandı. Çalışmalar kapsamında 700 kişilik tribünün temeli de atıldı. Ayrıca 68 çarpı 105 metre ölçülerindeki sahanın çevresinin perde beton inşası devam ediyor. Çalışmalarına 2018 Şubat ayında başlanılan modern futbol sahasının, 2019 yılının ilk döneminde bitirilmesi ön görülüyor.

Etrafında yeşil alanları ve otoparkıyla modern bir tesis olacak olan Yuvacık Futbol sahası 40 bin metrekare alan üzerine kurulacak. Tesisin çevresinde toplam 23 bin 300 metrekare yeşil alan bulunacak. 68 çarpı 105 metre ölçülerinde futbol sahasına sahip olacak tesiste 234 metrekarelik idari yapı yer alacak. Futbol sahasının etrafında bin 750 metrekare kırmızı renkli koşu parkuru oluşturulacak.

Sahada 2 adet 15 kişilik yedek kulübesi olacak. Sahada maçların izlenebilmesi için 700 kişilik seyirci tribünü oluşturulacak. Tesiste 4'ü otobüs olma üzere 87 araçlık otopark yapılacak. Futbol sahasının çevresine 400 metre çit örülecek. Çalışmada 4 bin 500 metrekare de baskı beton uygulaması yapılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi spora ve sporcuya inşa ettiği spor tesisleriyle destek veriyor. Yuvacık da inşa edilen modern futbol sahası vatandaşların ve özellikle gençlerin çekim alanı olacak. Her yaştan vatandaşın faydalanabileceği modern futbol sahası, birçok sosyal donatısıyla hizmet verecek.