Yuvacık’a modern futbol sahası

Daha önce ihalesi yapılan projenin yüklenici firması komisyon tarafından belirlendi.

Tam donanımlı futbol sahasının inşası Atlasbk İnşaat firması tarafından gerçekleştirilecek. Proje alanının yer teslimi önümüzdeki günlerde firmaya yapılarak, çalışmalara başlanacak. Firma projeyi 180 gün içerisinde tamamlayacak.

Etrafında yeşil alanları ve otoparkıyla modern bir tesis olacak olan Yuvacık Futbol sahası 40 bin metrekare alan üzerine kurulacak. Tesisin çevresinde toplam 23 bin 300 metrekare yeşil alan bulunacak. 68x105 metre ölçülerinde futbol sahasına sahip olacak tesiste 234 metrekarelik idari yapı yer alacak. Futbol sahasının etrafında bin 750 metrekare kırmızı renkli koşu parkuru oluşturulacak.

Sahada 2 adet 15 kişilik yedek kulübesi olacak. Sahada maçların izlenebilmesi için 700 kişilik seyirci tribünü oluşturulacak. Tesiste 4’ü otobüs olma üzere 87 araçlık otopark yapılacak. Futbol sahasının çevresine 400 metre çit örülecek. Çalışmada 4 bin 500 metrekare de baskı beton uygulaması yapılacak.