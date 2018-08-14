Diğer
Kategoriler
14 Ağustos 2018 12:30

Yuvacık’a modern futbol sahası

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başiskele Yuvacık Mahallesi’nde modern futbol sahası yapacak.

Yuvacık’a modern futbol sahası

14 Ağustos 2018 12:30

Daha önce ihalesi yapılan projenin yüklenici firması komisyon tarafından belirlendi.



Tam donanımlı futbol sahasının inşası Atlasbk İnşaat firması tarafından gerçekleştirilecek. Proje alanının yer teslimi önümüzdeki günlerde firmaya yapılarak, çalışmalara başlanacak. Firma projeyi 180 gün içerisinde tamamlayacak.



Etrafında yeşil alanları ve otoparkıyla modern bir tesis olacak olan Yuvacık Futbol sahası 40 bin metrekare alan üzerine kurulacak. Tesisin çevresinde toplam 23 bin 300 metrekare yeşil alan bulunacak. 68x105 metre ölçülerinde futbol sahasına sahip olacak tesiste 234 metrekarelik idari yapı yer alacak. Futbol sahasının etrafında bin 750 metrekare kırmızı renkli koşu parkuru oluşturulacak.



Sahada 2 adet 15 kişilik yedek kulübesi olacak. Sahada maçların izlenebilmesi için 700 kişilik seyirci tribünü oluşturulacak. Tesiste 4’ü otobüs olma üzere 87 araçlık otopark yapılacak. Futbol sahasının çevresine 400 metre çit örülecek. Çalışmada 4 bin 500 metrekare de baskı beton uygulaması yapılacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç