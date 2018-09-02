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02 Eylül 2018 12:05

Yüzücülerin yeni adresi Kartepe

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kartepe’de inşasını sürdürdüğü Yarı Olimpik Yüzme Havuzu bölgede yeni yüzücülerin adresi olacak.

Yüzücülerin yeni adresi Kartepe

02 Eylül 2018 12:05


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçelere yüzme havuzları kazandırmaya devam ediyor. Tam donanımlı yarı olimpik olarak planlanan tesisler, yüzme sporunun gelişmesine katkı sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı yarı olimpik spor salonlarından birini Kartepe’ye kazandırıyor.


Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi’nde yapımı süren Yarı Olimpik Yüzme Havuzu toplam 3 bin 370 metrekare alanda inşa ediliyor. İçerisinde 94 kişilik seyirci tribünü, bay ve bayan fitness salonu planlanan salonun, Su basman içi dolgu imalatı tamamlandı ve betonu döküldü. Havuz kısmının döşeme demir imalatı da tamamlandı. İlki Körfez’de yapılan yarı olimpik yüzme havuzunu Çayırova ve Karamürsel takip etti. İnşaası devam eden Dilovası Kandıra’nın ardından yeni adım Kartepe’de atıldı.




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