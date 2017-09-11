Zabıta ekipleri çalışmalarında sınır tanımıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı trafik hizmetleri kent genelinde ulaşımın aksamaması için Emniyet teşkilatı ile birlikte çalışmalar gerçekleştiriyor. Gün içerisinde trafiğin yoğun olduğu ve parklanmanın yasak olduğu alanlarda sürekli görev yapan ekipler, vatandaşların rahat ulaşım imkanı bulmaları için çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli’de gıda denetimleri de gerçekleştiren ekipler, vatandaşların daha huzurlu alışveriş yapmaları ve hijyenik gıda tüketmeleri için iş yerlerinde denetimler yapıyor. Ekipler gerekli durumlarda cezai işlem uygulayarak kalite seviyesinin artmasına yardımcı oluyor. Özellikle iş yeri temizliği ve etiket kontrolü yapan zabıta ekipleri vatandaşların huzur dolu bir Kocaeli’de yaşamalarına yardımcı oluyor.

Zabıta ekipleri özellikle okulların açık olduğu dönemde yoğun trafik olan bölgelerde ekipleri konuşlandırıyor. Karşıdan karşıya geçmek isteyen öğrenciler zabıta ekiplerinden yardım alarak sorunsuz bir şekilde okullarına ulaşıyorlar. Zabıta ekipleri okul saatinden bir saat önce bölgede oluyorlar. Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen görev alan ekipler kış aylarında sokakta kalan vatandaşlara anında müdahale ederek misafirhanelerde sıcak bir ortamda zaman geçirmelerini sağlayan ekipler ayrıca karşıdan karşıya geçmekte zorlanan yaşlı vatandaşlara da yardımcı oluyorlar.

Zabıta ekipleri sokakta kalan hayvanlara da destekte bulunuyor. Sıcak yaz aylarında ellerinden geldiği şekilde çalışmalar yaparak minik dostlarını aç ve susuz bırakmıyorlar. Öte yandan her hangi bir kaza sonucu yaralanma geçiren hayvanlara da müdahale ederek veterinerlik ekiplerine ulaşmasını ve hayata tutunmasını sağlıyor.