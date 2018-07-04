Zabıta ekiplerinden motosiklet denetimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliği için kentte denetimlerini sürdürüyor. Rutin kontrollerin dışında vatandaşlardan gelen şikâyetler de değerlendiriliyor. Pek çok konuda denetim uygulaması yapan zabıta ekipleri, İzmit şehir merkezinde de denetimde bulundu. Ekipler İzmit’in en yoğun caddesi olan Fethiye Caddesi’nde motosiklet kullanımını denetledi. Fethiye Caddesi ve bağlantılı olduğu diğer caddelerde yürütülen çalışma ile bu caddelere motosiklet ile girenler tespit edildi. Sadece yayalara açık olan caddelerde motosikletle dolaşan sürücüler durdurularak uyarıldı.

Plaka kayıtları alınan motosikletlilere yaya ulaşımın olduğu caddelerde motosiklet kullanmanın tehlikeli ve yasak olduğu bildirildi. Uyarılan sürücüler caddelerden uzaklaştırıldı. Yaya ulaşımı olan caddelere motosikletle girmekte ısrar eden sürücülere idari para cezası da uygulandığı belirtildi. Ekipler Fethiye Caddesi ve diğer yaya ulaşımına açık caddelerde yayaya çarpma riski taşıdığından motosiklet kullanılmasının yasak olduğunu vurguladı.