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23 Kasım 2017 13:24

Zabıtadan öğrencilere bilinçli tüketici eğitimi

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından öğrencilere bilinçli tüketici eğitimleri veriliyor.

Zabıtadan öğrencilere bilinçli tüketici eğitimi

23 Kasım 2017 13:24


İlköğretim öğrencilerine yönelik bilinçli tüketici eğitimleri Yenişehir Mahallesindeki Çocuk Hakları Okulu’nda gerçekleştiriliyor. Sinevizyon eşliğinde gerçekleştirilen eğitimde öğrencilere bilinçli bir tüketicinin nasıl olması gerektiğini anlatan zabıta yetkilileri, “Bilinçli tüketici, ürün satın aldığı zaman mağdur olduğunda nereye ve nasıl başvuracağını bilen kişidir. Gıda ve tıbbi maddeleri alırken oldukça dikkatli olmalıyız. Alışveriş yaparken satın alacağımız ürünlerin son kullanma tarihini ve etiketlerini mutlaka kontrol etmeliyiz. Ayrıca yaptığımız her alışveriş sonrası mutlaka fiş almamız gerekir” dediler. Öğrencilerin büyük bir ilgiyle takip ettikleri eğitimlerin devam edeceği kaydedildi.




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