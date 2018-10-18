Zabıtadan pazarlarda denetim

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe genelinde açılan semt pazarlarında denetimlerini arttırarak sürdürüyor.

Vatandaşların daha sağlıklı ve güvenilir bir şekilde alışverişlerini gerçekleştirmeleri için kontrollerini sürdüren Gebze Belediyesi Zabıta ekipleri hileli satışları önlemek amacıyla semt pazarlarında terazi kuruyor. Kurulan bu terazi noktalarında vatandaşlar almış oldukları ürünleri tekrar tarttırtıyor. Ekipler kurallara uymayan esnaflar hakkında 5957 Sayılı Kanun ve Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik gereği yasal işlem gerçekleştiriyor. Ekipler vatandaşların gördükleri olumsuzlukların Alo Zabıta 153 numaralı telefondan bildirmelerini istedi.