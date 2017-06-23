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23 Haziran 2017 17:50

Zabıta’dan şeker denetimi

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan Bayramı öncesi, şeker, lokum ve çikolata gibi ürünlerin satışını yapan işyerlerinde incelemelerde bulundu.

Zabıta’dan şeker denetimi

23 Haziran 2017 17:50


Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçede şeker, lokum ve çikolata gibi ürünlerin satışının yapıldığı iş yerlerinde incelemelerde bulundu. Ekipler vatandaşlar için satışa sunulmuş şekerleme, lokum ve çikolata ürünlerine yönelik denetimlerinde, özellikle ürünlerin son kullanma tarihlerine ve satış koşullarına dikkat çekti.


Vatandaşların güzel bir bayram geçirmeleri için denetimlerini artırdıklarını vurgulayan zabıta yetkilileri, gerçekleştirilen denetimler ile vatandaşlara sağlıklı, güvenli ve temiz bir ortamda alışveriş yapma imkanı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Ekipler, kurallara uygun şekilde satış yapılmayan işletmecilere ise ihtar ve uyarı verdi.




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