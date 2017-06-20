Zabıtadan zehirli mantar uyarısı

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri tarafından vatandaşlara zehirli mantar uyarısı yapıldı. Semt ve üretici pazarlarında satışa sunulan mantarlarla ilgili esnafı ve vatandaşı uyaran yetkililer, “Pazarlarda satılacak mantarların etiketli, ambalajlanmış, ayrıca Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca üretimine onay verilen, işletme kayıt belgesine sahip olması gerekiyor. Doğadan toplanan ve pazarlarda satışa sunulan yabani mantarlar ve üretim yeri ve menşei belli olmayan mantarları zehirlenmelere neden olmaktadır. Mantar zehirlenmeleri, zamanında müdahale edilmezse ölümcül olmaktadır. Bu yüzden de vatandaşlar pazarlarda satılan mantarlardan uzak durmalıdır” dediler.

Zabıta ekipleri semt pazarlarında gerekli koşulları taşımadan mantar satan 32 üretici ve pazarcı esnafını da uyardılar.