Zeki Aygün, Büyükşehir Genel Sekreterini ziyaret etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Ak Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün’ü makamında ağırladı. Ziyarette konuşan Aygün, İlhan Bayram’ın İSU Genel Müdürlüğü sırasında elde ettiği başarılarını Büyükşehir’e de taşıyacağını kaydetti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Ak Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün’ü makamında ağırladı. Milletvekili Aygün, İSU Genel Müdürlüğü görevini yürütürken Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine getirilen Bayram’a hayırlı olsun temennilerini iletti. Aygün, Kocaeli’nin su ihtiyacını kesintisiz karşılayan İSU gibi büyük bir kurumun yönetilmesinde başarılı işler yapan İlhan Bayram’ın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevinde de büyük işlere imza atacağını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren Zeki Aygün, “İSU gibi büyük bir kurumun yönetilmesinde başarılı işler yapan İlhan Bayram’a hayırlı olsun dileklerimizi iletmeye geldim. Büyükşehir Genel Sekreterliği görevine getirilen İlhan Bayram, İSU’daki başarılarını buraya taşıyarak ilimize güzel hizmetler yapacağına inanıyorum. Bu göreve gelmesi bizleri de çok sevindirdi, kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.

Ak Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün’e gerçekleştirdiği nazik ziyareti için teşekkür eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bayram, “Sayın vekilimize nezaketlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kendisi Kocaeli’nin ve Türkiye’nin her tarafında hizmetleri olan bir büyüğümüz. Bizleri mecliste temsil ederken aynı zamanda parti üst kurullarında da görevleri var. Hem bu görevleri yerine getiriyor hem de şehrimize önemli katkıları oluyor. Kendisine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Biz de kendimize verilen bu görevi en iyi şekilde yürüteceğiz. Vatandaşlarımıza yakışır hizmetlere devam edeceğiz” şeklinde konuştu.