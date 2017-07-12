Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2017 14:52

Zeki Aygün, Büyükşehir Genel Sekreterini ziyaret etti

Ak Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Zeki Aygün, Büyükşehir Genel Sekreterini ziyaret etti

12 Temmuz 2017 14:52


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Ak Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün’ü makamında ağırladı. Ziyarette konuşan Aygün, İlhan Bayram’ın İSU Genel Müdürlüğü sırasında elde ettiği başarılarını Büyükşehir’e de taşıyacağını kaydetti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Ak Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün’ü makamında ağırladı. Milletvekili Aygün, İSU Genel Müdürlüğü görevini yürütürken Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine getirilen Bayram’a hayırlı olsun temennilerini iletti. Aygün, Kocaeli’nin su ihtiyacını kesintisiz karşılayan İSU gibi büyük bir kurumun yönetilmesinde başarılı işler yapan İlhan Bayram’ın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevinde de büyük işlere imza atacağını belirtti.


Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren Zeki Aygün, “İSU gibi büyük bir kurumun yönetilmesinde başarılı işler yapan İlhan Bayram’a hayırlı olsun dileklerimizi iletmeye geldim. Büyükşehir Genel Sekreterliği görevine getirilen İlhan Bayram, İSU’daki başarılarını buraya taşıyarak ilimize güzel hizmetler yapacağına inanıyorum. Bu göreve gelmesi bizleri de çok sevindirdi, kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.


Ak Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün’e gerçekleştirdiği nazik ziyareti için teşekkür eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bayram, “Sayın vekilimize nezaketlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kendisi Kocaeli’nin ve Türkiye’nin her tarafında hizmetleri olan bir büyüğümüz. Bizleri mecliste temsil ederken aynı zamanda parti üst kurullarında da görevleri var. Hem bu görevleri yerine getiriyor hem de şehrimize önemli katkıları oluyor. Kendisine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Biz de kendimize verilen bu görevi en iyi şekilde yürüteceğiz. Vatandaşlarımıza yakışır hizmetlere devam edeceğiz” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
KOCAELİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 ŞEVVÂL 1438
  • 12 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:18
  • Güneş :05:32
  • Öğle :13:17
  • İkindi :17:16
  • Akşam :20:40
  • Yatsı :22:36
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!