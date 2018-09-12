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Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu: Kocaelispor: 2 - Gölcükspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 2.

Eleme Turu'nda Kocaelispor, sahasında Gölcükspor'u uzatmalarda bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.



Stat: Kocaeli


Hakemler: Barkın Kara, Uğur Akalp, Ali Kılıç


Kocaelispor: Can Emre, Fatih, Kemal Can, Mert, Gökdeniz, Rıza, Kerem (Hamza dk. 61), Mehmet Celil (Burak dk. 100), Onur, Ali, Kerem Yıldırım (Sefa dk. 61)


Gölcükspor: Hüseyin, Erdem, Barış, Emre, İbrahim, Uğur, Rıdvan (Batuhan dk. 86 ?), Selim, Ali, Onur, İsmail


Goller: Burak Süleyman (dk. 104 ve 112) (Kocaelispor)


Sarı kartlar: Onur Özcan, Rıdvan Aykan, Barış Şen (Gölcükspor), Ali Keten (Kocaelispor)

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