Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu: Kocaelispor: 2 - Gölcükspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 2.
Eleme Turu'nda Kocaelispor, sahasında Gölcükspor'u uzatmalarda bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Barkın Kara, Uğur Akalp, Ali Kılıç
Kocaelispor: Can Emre, Fatih, Kemal Can, Mert, Gökdeniz, Rıza, Kerem (Hamza dk. 61), Mehmet Celil (Burak dk. 100), Onur, Ali, Kerem Yıldırım (Sefa dk. 61)
Gölcükspor: Hüseyin, Erdem, Barış, Emre, İbrahim, Uğur, Rıdvan (Batuhan dk. 86 ?), Selim, Ali, Onur, İsmail
Goller: Burak Süleyman (dk. 104 ve 112) (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Onur Özcan, Rıdvan Aykan, Barış Şen (Gölcükspor), Ali Keten (Kocaelispor)