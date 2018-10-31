Ziraat Türkiye Kupası: Darıca Gençlerbirliği: 6 - Kardemir Karabükspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 4.
Eleme Turu'nda Darıca Gençlerbirliği, Kardemir Karabükspor'u ağırladı. Mücadeleyi 6-1 kazanan Darıca Gençlerbirliği bir üst tura yükseldi.
Stat: Darıca 15 Temmuz İlçe Stadyumu
Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Bingül, Vural Gül
Darıca Gençlerbirliği: Ahmet Önal, Mehmet, Raşit, Bünyamin, Ahmet Kutluer (Coşkun dk. 61), Ramazan, Servan, Salih, Aytaç (Görkem dk. 70), Kerem, Tuncay (Oktay dk. 84)
Kardemir Karabükspor: Ferhat, Arda, Fatih Tultak, Doğukan, Ali, Can, Toykan (Ahmet dk. 62), Fatih Kızılay (Sezer dk. 67), Cihan (Hüseyin dk. 81), Arif, Melih
Goller: Tuncay (dk. 13 ve 75), Raşit (dk. 71), Coşkun (dk. 82), Oktay (dk. 87), Görkem (dk. 90) (Darıca Gençlerbirliği), Melih (dk. 85) (Kardemir Karabükspor)
Sarı Kartlar: Servan, Mehmet (Darıca Gençlerbirliği), Can, Doğukan (Kardemir Karabükspor)