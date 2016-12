Ziraat Türkiye Kupası D Grubu dördüncü maçında Darıca Gençlerbirliği, evinde ağırladığı Kayserispor’u 2-1’lik skorla mağlup etti.



Maçtan dakikalar

36. dakikada Sinan Turan’ın ortaladığı topa Selçuk Baştürk’ün yükselerek yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

47. dakikada Darıca Gençlerbirliği’nin kullandığı köşe vuruşunda kaleci Ahamada’dan dönen topu önünde bulan Cafercan Aksu’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

49. dakikada hızlı gelişen Darıca Gençlerbirliği atağında Abuzer Gaffar Toplu’nun şutunda top üst direğe çarparak dışarı çıktı.

75. dakikada Murat Duruer’in kullandığı serbest vuruşta Anıl Karaer’in kafa vuruşunda top filelere gitti. 2-1



Stat: Darıca 15 Temmuz Şehitleri Şehir Stadyumu

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Hakan Yemişkan xx, Yusuf Bozdoğan xx

Darıca Gençlerbirliği: Gökhan Köstereli xx, Alper Tursun xx, Selçuk Baştürk xx, Cem Tosun xx, Cafercan Aksu xxx, Sinan Turan xx, Gökhan Erdoğan xx (Murat Can Bölükbaşı dk. 67 x), İlyas Yılmazer xx, Abuzer Gaffar Toplu xx (Serhan Yılmaz dk. 74 x), Aziz Kızılgün xxx, Gökhan Solak xx (Metehan Yatkın dk. 80 x)

Yedekler: Veysel Boz, Kerem Kaya, İhsan Uğur Göktaş, Hayrullah Bilazer

Teknik Direktör: Sadullah Zehir

Kayserispor: Ali Nadhoim Ahamada x, Anıl Karaer xxx, Kubilay Sönmez xx, Furkan Yaman x (Kerim Can Güzeldal dk. 32 xx), Miladin Stevanovic xx, Murat Duruer xx, Mert Ilıman xx, Erdem Onur Beytaş x, Devlet Karataş x, Mert Özyıldırım xx, Srdan Mijaılovic xx

Yedekler: Muammer Zülfikar Yıldırım

Teknik Direktör: Ertuğrul Seçme

Goller: Selçuk Baştürk (dk. 36), Cafer Can Aksu (dk. 47) (Darıca Gençlerbirliği), Anıl Karaer (dk. 75) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Kerim Can Güzeldal (Kayserispor), Sinan Turan, Gökhan Solak (Darıca Gençlerbirliği)