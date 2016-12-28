Ziraat Türkiye Kupası D Grubu dördüncü maçında Darıca Gençlerbirliği, evinde ağırladığı Kayserispor’u 2-1’lik skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar
36. dakikada Sinan Turan’ın ortaladığı topa Selçuk Baştürk’ün yükselerek yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
47. dakikada Darıca Gençlerbirliği’nin kullandığı köşe vuruşunda kaleci Ahamada’dan dönen topu önünde bulan Cafercan Aksu’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0
49. dakikada hızlı gelişen Darıca Gençlerbirliği atağında Abuzer Gaffar Toplu’nun şutunda top üst direğe çarparak dışarı çıktı.
75. dakikada Murat Duruer’in kullandığı serbest vuruşta Anıl Karaer’in kafa vuruşunda top filelere gitti. 2-1
Stat: Darıca 15 Temmuz Şehitleri Şehir Stadyumu
Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Hakan Yemişkan xx, Yusuf Bozdoğan xx
Darıca Gençlerbirliği: Gökhan Köstereli xx, Alper Tursun xx, Selçuk Baştürk xx, Cem Tosun xx, Cafercan Aksu xxx, Sinan Turan xx, Gökhan Erdoğan xx (Murat Can Bölükbaşı dk. 67 x), İlyas Yılmazer xx, Abuzer Gaffar Toplu xx (Serhan Yılmaz dk. 74 x), Aziz Kızılgün xxx, Gökhan Solak xx (Metehan Yatkın dk. 80 x)
Yedekler: Veysel Boz, Kerem Kaya, İhsan Uğur Göktaş, Hayrullah Bilazer
Teknik Direktör: Sadullah Zehir
Kayserispor: Ali Nadhoim Ahamada x, Anıl Karaer xxx, Kubilay Sönmez xx, Furkan Yaman x (Kerim Can Güzeldal dk. 32 xx), Miladin Stevanovic xx, Murat Duruer xx, Mert Ilıman xx, Erdem Onur Beytaş x, Devlet Karataş x, Mert Özyıldırım xx, Srdan Mijaılovic xx
Yedekler: Muammer Zülfikar Yıldırım
Teknik Direktör: Ertuğrul Seçme
Goller: Selçuk Baştürk (dk. 36), Cafer Can Aksu (dk. 47) (Darıca Gençlerbirliği), Anıl Karaer (dk. 75) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Kerim Can Güzeldal (Kayserispor), Sinan Turan, Gökhan Solak (Darıca Gençlerbirliği)