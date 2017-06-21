Zırhlı Hint Gergedanı Samir’e bayram bakımı

Bakım yapılarak bayrama hazırlanan Samir’in tırnakları törpülendi ve deri bakımı yapıldı.

Kocaeli’nin Darıca İlçesinde bulunan Faruk Yalçın Hayvanlar Alemi ve Botanik Parkında ki Türkiye’nin ilk ve tek Zırhlı Hint Gergedanı Samir’e yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde bakım yapıldı. Bayram öncesinde bakıcıları ve hayvanat bahçesi Biyoloğu Pınar Çağtaş tarafından bakıma alınan Samir’in tırnakları törpülendi, cilt bakımları yapıldı. Gergedan şeklinde olan özel barınağı içerisinde yapılan tırnak törpüleme ve bakım sırasında birbirinden güzel görüntüler oluştu.

“Şuan Samir’i bayrama hazırladık, bayram bakımlarını yaptık”

Yapılan bakım ile ilgili açıklamalarda bulunan Hayvanat Bahçesi Biyoloğu Pınar Çağtaş, “Gergedana düzenli aralıklarla bakımını yapıyoruz. Kendi doğalarında sürekli yiyecek aramak için engebeli arazilerde yol kat ederken tırnaklarını doğal yollarla törpüleyebiliyorlar. Burada böyle bir imkanları olmadığı için biz onların törpüleme, deri bakımı ve ağız sağlığı gibi bütün işlemlerini kendimiz yapıyoruz. Bunu yaparken de hayvanlarımızda hem daha yakından ilgilenme, duygusal bağ kurma hem de karşılıklı güvem kazanma şartlarını gerçekleştirmiş oluyoruz. Şuan Samir’i bayrama hazırladık. Bayram bakımlarını yaptık. Tırnaklarını törpüledik, deri sağlığı için kremlerimizi sürdük” dedi.

“10-15 günde bir en az 3 kişilik ekiple bakım yapıyoruz”

Kaç günlük periyotlarda bakım yapıldığını ve bu işlemin kaç kişilik bir ekiple yapıldığını söyleyen Çağtaş, “10-15 günden bir bakım işlemini yapıyoruz. Çok hantal bir hayvan olduğu için tırnakları törpülenmezse o tırnaklara uygulanacak basınç ile yürümede sıkıntı yaşayabilir, acı çekebilir. O yüzden biz bunu olabildiğince 10-15 günde bir sık aralıklarla yapıyoruz. 2 buçuk tonluk bir hayvan. Çok devasa büyük ama insanlarla ilişkileri de inanılmaz iyi bir hayvan o yüzden hiç zorluk çekmiyoruz. Kendisi İngiltere’den geldi. İngilizce komutları biliyor. Geldiği yerden eğitimli olduğu için bakım işlemini çok kolay bir şekilde geçekleştiriyoruz. Bakım işlemini en az 3 kişi ile birlikte yapıyoruz. Bir kişi törpüleme işlemini yapıyor, diğer iki kişi de onu sakinleştirme, oyalama işlemlerini yapıyor” şeklinde konuştu.

Ramazan Bayramı öncesinde bakımı yapılan Gergedan Samir, bayramda parkı ziyaret edecekleri beklemeye başladı.