Zirve'de eğitimin önemi tartışıldı

Kartepe Zirvesi'nde Suriyelilerin Türkiye'de aldıkları eğitimin kendilerini ve ailelerinin entegrasyonunu olumlu etkilediği vurgulandı.

Göç, Mültecilik ve İnsanlık ana temasıyla düzenlenen Kartepe Zirvesi'nde Avrupa'da Türk Diasporası ve Türk Diasporası: Toplumsal Kabul ve Uyum konularında panel oturumlar düzenlendi. Doç. Dr. Bünyamin Bezici moderatörlüğünde düzenlenen panel oturumda, Avrupa'da Türk Diasporası konusunda davetli konuşmacılar, Sakarya Üniversitesi'nden Dr. Elif Madakbaş Gülener, Osman Erdoğdu, Soner Tauscher, Zehra Hopyar, Şebnem Korkmaz, Milletvekili Mustafa Yeneroğlu katılımcılara bilgi aktardı.

Sakarya Üniversitesi'nden Zehra Hopyar, Suriyelilerin aldıkları eğitimle kendileri ve ailelerinin entegrasyonu olumlu etkilediğini vurguladı. Yaptıkları araştırma sonucunda, ne kadar az bekler ve statü sahibi olursa göçmenlerin topluma entegrasyonu o kadar kısa sürdüğünü belirtti. Ülkemizde 3 milyon 587 bin Suriyelin bulunduğunu, Suriyeli mültecilerin çocuklarının geçici eğitim merkezleri ve kamplarda ve geçici eğitim merkezlerinde eğitim aldığını söyleyen Hopyar, ülkemizde 20 bin 701 Suriye kökenli gencin üniversite eğitimi aldığını ifade etti.

Almanya'da yaşayan Türk Diyasporasından bahseden Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, yabancı ülkeye göç yoluyla gelenlerin ana vatanlarından kopmayarak yerleştikleri ülkeye aidiyet hissetmediklerini belirtti. Göç bağlamında diaspora kavramının yeterince tartışılmadığını belirten Yeneroğlu, diyasporik topluluklara yönelik politikaların yeni yeni oluşturulduğunu ifade etti. ‘'Diyanetin yurt dışında teşkilat kurmasının amacı yurt dışında yaşayan Türklerin radikalleşmesinin önüne geçmek içindi. Azınlıkların temel hak ve hürriyetleri korunmalıdır'' diyen Yeneroğlu, Almanya'da 1 buçuk milyon Türkiye vatandaşının yaşadığını 1 buçuk milyon da Türkiye kökenli Alman vatandaşının olduğunu belirtti. Almanya'da temel haklar hiç tartışılmazken 11 Eylül sonrası farklı kararlar alınmaya başlandığını, 14 yaşın altındaki neslin giderek Türkçe konuşamadığını söyleyen Yeneroğlu, Yurt Dışı Türkler Başkanlığı'nın bu konularda çalışmalar yaptığını söyledi.

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından Abdullah Eren, “Yurt dışında yaşayan Türklerin yaşadıkları topluma uyum sağlaması için çalışmalar yaptıklarını belirterek eğitim ve Türkçe konusunda projeler yürüttüklerini söyledi, ‘'3'üncü ve 4'üncü nesil iyi eğitim aldı. Bu kuşağın Türkiye'nin diaspora politikasında çok etkili olacaklarını inanıyorum” dedi. Hollanda Türk Evi Araştırmaları Merkezi'nden Veyis Güngör, ‘'Avrupalı Türkler kavramını Türkiye'nin kabul etmesi 25 yıl aldı. Yıllarca birlikte yaşadığımız Hollandalılara etkimizin sıfırlandığını Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri sonrası gördük. Sivil Toplum Kuruluşları iş yapamaz hale geldi. Türk diyasporası olarak bizler birlikte yaşadığımız ülkelerin insanlarına hiç yatırım yapmadığımızı anladık. Yeni bir Avrupa Türk diasporası perspektifi oluşturmalıyız” dedi.