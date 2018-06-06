Zohak’ın galası İzmit’te yapıldı

Ana sponsorluğunu İzmit Belediyesinin üstlendiği ve çekimleri Yeşil Konak başta olmak üzere Kapanca Sokak’ta tamamlan gerilim-dram türündeki Zohak filminin galası İzmit’te yapıldı. Filmin yapımcılığını ise Adem Uğur ve Feride Gören üstlendi. Filmin yönetmenliğini ise yine Adem Uğur yaptı. Film galası öncesi film ekibi düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. Galaya İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, film yapımcısı Feride Gören, yapımcı ve yönetmen Adem Uğur, oyuncular, teknik ekip ve sponsorlar katıldı. İftar yemeğinin ardından oyuncular ve teknik ekip filmin sergileneceği salonda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Filmin standardın dışında olduğunu belirten yapımcı Feride Gören, “Filmi geçen yıl İzmit’te çektik. İzmit Belediyesinin desteği ile çektik. Korku-gerilim tarzında bir film. Biz çekerken çok mutlu olduk. Çok güldük, korku filmi ama biz güldük. Sevgili oyuncularım olsun, belediye olsun, başkanımız olsun, Güray Bey olsun herkes bize çok çok destek oldu. Filme güveniyoruz. Standardın dışında bir film. Korku filmlerine göre standardın dışında” dedi.

İyi bir iş çıkardıklarını dile getiren yapımcı ve yönetmen Adem Uğur, “Güzel bir film çektik. Korku filmi diyoruz ama değil. Drama-gerilim diyelim buna. İyi bir iş çektiğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.

Filmin çekilmesi için İzmit’tin seçilmesi noktasında film ekibine teşekkür eden İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, “Genç ve vizyon sahibi bir belediye olarak İzmit’te, İzmit markası adıyla film çekilmesinden çok büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bugüne kadar İzmit pişmaniyesiyle, simidiyle tanınan bir şehirdi ama son yıllarda İzmit’in 3 bin yıllık tarihi, İzmit’in film platolarını bir marka şehir olma yolunda emin adımlarla ilerleyen bir şehir yaşıyoruz. Özellikle bir korku filminin İzmit’imizde ve özellikle Kapanca Sokak civarındaki konaklarımızda, belediyemizin restore ettiği ve işlettiği yerlerde yapılmış olması bizlere büyük bir mutluluk veriyor. Ben bu anlamda yapımcımıza, yönetmenimize ve bütün oyuncularımıza tek tek teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Zohak, Türkiye ile eş zamanlı olarak Almanya, Fransa ve Azerbaycan’da vizyona girecek. Korku-gerilim türündeki filmin oyuncu kadrosunda ise Erkan Çelik, Seda Kement, Gamze Bayraktaroğlu, Seyhan Arman, Gizem Nur Doğa, Ahmet Özyavuz, Abdullah Şekeroğlu, Bülent Yaşık, Anıl Yıldız, Nigar Navruzova ve Burak Gürsesyer alıyor. Film 8 Haziran’da vizyona girecek.