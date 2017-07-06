10 bin öğrenci ata sporumuz binicilik ile tanışıyor

Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü 2017 yaz spor okulları, 10 binin üzerinde öğrenci ile eğitimlerine devam ediyor. Bu yıl eğitimlere başlanan masa tenisi ve binicilik ile branş sayısını 16’ya yükselten Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü bütün branşlarda spora ve sporcuya katkı sağlamaya devam ediyor. Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezinde (SOBE) pazartesi ve perşembe günleri, 4 adet pony cinsi at ile 1 baş antrenör, 1 yardımcı antrenör ve 4 at lideri eşliğinde binicilik eğitimleri veriliyor. Binicilik sporunun amaçları, ekipmanları ve temel bilgilerinin anlatıldığı eğitimlerde binicilik sporu üzerine kendini geliştirmek isteyen öğrencilere temel eğitim sağlanıyor. Eğitimlerle ayrıca hayvanlarla yakından temas ve iletişim kurma fırsatı bulan çocukların hayvan sevgileri de pekişmiş oluyor. Selçuklu Belediyesi Spor Kulübünde binicilik eğitimi alan öğrencilerin yanı sıra spor okullarında eğitim gören tüm öğrenciler de ata binme ve binicilik sporu ile tanışma fırsatı buluyor. 16 branşta, 10 bin 130 öğrenci, gruplar halinde binicilik eğitimlerinin verildiği Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezinde bulunan kapalı ve açık manejlere getirilerek binicilik sporu ile tanışıyor. Proje ile özellikle gelişim çağındaki çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine katkı sağladığı ve birçok sosyal faydası olduğu bilinen binicilik sporunun sevdirilmesi amaçlanıyor.

Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü olarak tüm branşlarında spora ciddi yatırımlar yapıldığını ifaden eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Bu yıl ilk defa eğitimlerine başlayan binicilik sporu ile kültürümüzdeki yeri asırlar öncesine dayanan ata sporumuz biniciliği, çocuklarımızla tanıştırmayı amaçlıyoruz. Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezinde bulunan modern tesisimizde 80 öğrencimiz binicilik eğitimini profesyonel olarak alıyor. Çocuklarımızın zihinsel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak binicilik sporu ile sadece bu alanda eğitim alan öğrencilerimizin değil tüm spor okulu öğrencilerinin tanışmasını istiyoruz. Yaz spor okullarımız eğitim faaliyetlerini tamamlayana kadar tüm öğrencilerimizi binicilik sporu ve atlarla tanıştırmış olacağız” dedi.